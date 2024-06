Șoferii sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive, în atenția poliției

Comisarul Șef Cristian Andrieș a discutat despre măsurile întreprinse de poliția rutieră pentru depistarea și sancționarea conducătorilor auto care încalcă normele rutiere, în special cei aflați sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive.

Acțiunile poliției rutiere sunt intensificate în perioadele critice, cum ar fi weekendurile, sezonul estival, vacanțele, spectacolele și concertele, pentru a asigura siguranța tuturor participanților la trafic.

„Polițiștii rutieri acționează tocmai pentru a-i depista și a îi sancționa pe cei care încalcă normele rutiere”, a explicat Comisarul Șef Cristian Andrieș într-un interviu pentru DCNews.

Cea mai mare amendă pentru consumul de substanțe psihoactive

Un raport al Inspecției Judiciare a relevat că cea mai mare amendă aplicată pentru consumul de substanțe psihoactive este de 100.000 de lei. În acest caz, Curtea de Apel București a impus amenda unui șofer condamnat pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

În iulie anul trecut, Curtea de Apel București a pronunțat o soluție într-un dosar privind conducerea sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive. Șoferul, inițial condamnat la închisoare cu executare de Judecătoria Călărași pentru o infracțiune comisă în iulie 2020, a avut un istoric de infracțiuni similare.

În 2017, fusese condamnat la un an de închisoare cu suspendare pentru deținerea și efectuarea fără drept de operațiuni cu substanțe psihoactive. Ulterior, Judecătoria Călărași l-a condamnat la un an și șase luni de închisoare, contopind pedepsele și dispunând executarea unui an și zece luni de detenție.

După apel, Curtea de Apel București a decis impunerea unei amenzi penale de 100.000 de lei, echivalentul a două sute de zile-amendă la 500 de lei pe zi. Decizia este definitivă.

Pe lângă cazul menționat, alte instanțe au aplicat amenzi penale semnificative pentru infracțiuni similare:

Judecătoria Tulcea a impus o amendă de 33.750 de lei.

Judecătoria Brașov a aplicat o amendă de 20.000 de lei.

S-a dat deja prima condamnare pe Legea Anastasia

Amintim că, recent a fost condamnat la închisoare cu executare și primul șofer pe baza Legii Anastasia. Sentința a fost dată recent de către Judecătoria Alba Iulia. Cel vizat: un șofer în vârstă de numai 19 ani.

Tânărul a fost condamnat la 5 ani de închisoare cu executare, în primă instanță. El a ucis trei persoane, în timp ce se afla la volan sub influența alcoolului.

Șoferul de 19 ani avea o alcoolemie de aproape 2 la mie. El și-a recunoscut faptele în fața oamenilor legii.

Accidentul rutier a avut loc pe 28 august 2023, la o lună de la intrarea în vigoare a Legii Anastasia.