UPDATE

Sârbul Novak Djokovic nu a primit permisiunea de a intra pe teritoriul Australiei, iar viza sa a fost anulată, informează presa internațională. De asemenea, el poate face apel la decizia autorităților australiene, însă este posibil ca el să nu mai participe la Australian Open 2022.

Greg Hunt, ministrul australian al Sănătății, a declarat că acesta nu a putut oferi dovezile necesare pentru a putea intra în țară, așa că el va fi trimis înapoi în Serbia.

De partea cealaltă, președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a discutat la telefon cu sportivul care a stat peste 7 ore într-o încăpere de pe aeroportul din Melbourne. El a spus că ”Serbia este alături de el. Facem tot ce putem ca hărţuirea liderului mondial din tenis să se încheie”, informează The Telegraph.

Sportivul nu a avut acces la telefonul mobil decât după trei ore, în timp ce tatăl său a susținut că fiul lui este ținut captiv.

Știrea inițială: Novak Djokovic, blocat pe un aeroport din Australia. Sportivul nu poate intra în țară

Chiar dacă nu a dorit să se vaccineze, Novak Djokovic a primit o derogare de la condiția impusă sportivilor care vor să participe la Australian Open, ceea ce a dus la mai multe controverse, notează Insider.

Un reporter de la ziarul australian The Age spune că sportivul a aterizat în țară miercuri noaptea, dar că Guvernul nu i-a permis accesul în țară, după ce s-a descoperit că nu are viza potrivită. De asemenea, publicația mai scrie, citând surse locale, că Novak Djokovic are o viză care nu permite excepțiile medicale de la a fi vaccinat împotriva coronavirusului.

Cu toate că autoritățile încearcă să rezolve problema, publicația notează că guvernul local din statul Victoria a respins încercările de a aproba intrarea sportivului pe teritoriul țării.

Sportivul avea derogare medicală

Sursa anterior citată spune că sportivul sârb a primit derogare medicală în urmă cu mai multe zile pentru a putea participa la turneu.

Situația dată este deja subiectul unor speculații răspândite din cauza sportivului, care a refuzat să spună în mod public dacă este sau nu vaccinat înainte de competiție.

În cursul zilei de marți, Novak Djokovic anunța că este în drum spre Melbourne și că are derogare medicală, în timp ce Australian Open a trimis un comunicat de presă în care scrie că sportivului i s-a permis derogarea ”ca urmare a unui proces riguros de revizuire ce a implicat două comisii independente separate de experți medicali”.

Cu toate acestea, nu este divulgat motivul pentru care are nevoie de derogare medicală, iar autoritățile spun că nu este vorba despre lipsă de transparență, invocând nevoia de intimitate în acest caz.

Ministrul australian de Interne a avertizat că riscă să nu fie lăsat în țară

Atât publicul australian, cât și sportivii au contestat decizia organizatorilor turneului, iar ministrul australian de Interne, Karen Andrews, avertizase cu privire la o asemenea situație, spunând că ”orice individ care caută să intre în Australia trebuie să se conformeze cu cerințele noastre stricte de la frontieră”.

”Dacă individul care sosește nu este vaccinat, trebuie să furnizeze dovezi acceptabile că nu pot fi vaccinați din motive medicale pentru a putea accesa aceleași condiții de călătorie precum persoanele vaccinate”, spunea ministrul Karen Andrews.

De asemenea, ministrul în guvernul local și membră a Consiliului Legislativ din Victoria, Jaala Pulford, a declarat că sportivul nu va primi sprijinul pentru o viză individuală pentru ca acesta să participe la Australian Open 2022.

„Nu vom oferi sprijinul pentru o viză individuală în cazul lui Novak Djokovic pentru a participa la Australian Open 2022.

Am fost întotdeauna clari în privința a două puncte: aprobarea vizelor este o chestiune care ține de guvernul federal iar derogările medicale țin de doctori”, a mai afirmat aceasta.