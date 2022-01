Tatăl lui Novak Djokovic a declarat pentru publicația The Pavlovic Today că fiul său a fost arestat pentru a fi deportat. De asemenea, pe diferite pagini de Twitter ale mai multor publicații internaționale au fpst publicate mai multe videoclipuri în care se poate vedea cum zeci de polițiști sosesc la hotelul în care acesta era cazat în Melbourne.

Presa mai scrie că la scurt timp după ce judecătorii i-au dat câștig de cauză sportivului sârb, ministrul Imigraţiei, Cetăţeniei, Serviciilor de migraţie şi Afacerilor multiculturale, Alex Hawke, și-ar fi exercitat dreptul de a-i anula viza.

De cealaltă parte, presa din Australia spune că sportivul nu a fost arestat, ministrul încă gândindu-se dacă să îi anuleze viza.

BREAKING: There’s a big police presence at @DjokerNole‘s lawyer’s office. @BlakeJohnson has the developing story. https://t.co/5zYfOfohG3 #7NEWS pic.twitter.com/NFv4suxF5Z

— 7NEWS Melbourne (@7NewsMelbourne) January 10, 2022