Deputatul USR Emanuel Ungureanu a depus miercuri la Parlament un proiect de lege prin care se interzice foștilor ofițeri ai Serviciului Român de Informații (SRI) să practice orice formă de consultanță, directă sau indirectă. Scopul principal al acestei inițiative este de a preveni traficul de influență și intervențiile nepermise în justiție, care ar putea fi facilitate prin intermediul unor firme de consultanță.

Ungureanu a explicat că proiectul de lege include o interdicție clară și completă, fără a lăsa nicio portiță prin care foștii ofițeri SRI ar putea să desfășoare activități de consultanță sub orice formă, fie direct, fie prin terți sau organizații non-guvernamentale.

„Există în acest proiect o interdicţie clară, deci nu există sub nicio formă vreo portiţă lăsată. Spre exemplu, eu am definit consultanţa în general, nu am permis în proiectul de lege niciun fel de portiţă prin care cineva poate să spună că face consultanţă, ştiu eu, pentru un ONG, sau să facă asta prin terţi. Este interzis unui fost ofiţer SRI orice formă de consultanţă, directă sau indirectă”, a declarat Emanuel Ungureanu.