În cadrul podcastului „Cristache&Cristoiu” de pe EVZ Capital, Ion Cristoiu a fost întrebat de o potențială candidatură a lui Klaus Iohannis pentru o funcție în conducerea NATO. Jurnalistul a declarat că actualul președinte a întreținut această iluzie.

Adevărul despre noua funcție a lui Klaus Iohannis

„Tradiția poporului român din toate timpurile spune în felul următor: când ești președinte și termini mandatul, ultimii doi ani ăia stau „cu fundul” la tine. Vă mai amintiți 24 februarie când fratele președintelui a fost reținut? Ce a declarat atunci domnul Maior și cu Coldea? Ce au declarat: că era o anchetă și că nu puteau să-l anunțe. SRI-ul este obligat ca să-l informeze pe președinte, nu că l-au arestat, înainte: „vedeți că fratele dumneavoastră”. Nu(au făcut-o), de ce? Pentru că știau că nu va mai fi nimic. Klaus Iohannis și-a dat seama și că el întreține această iluzie pentru ca sistemul să nu aibă deziluziile alea pe care le au toți președinții în ultimul an de mandat. Dacă știi că va fi la NATO și ești lider PNL ai grijă”, a explicat Ion Cristoiu în cadrul podcastului „Cristache&Cristoiu” de pe EVZ Capital.

Va ajunge președintele României într-o funcție de conducere din NATO?

La întrebarea dacă va obține Iohannis o funcție în conducerea Alianței Nord-Atlantice după ce va preda funcția de președinte a României, Ion Cristoiu a răspuns că este absolut vital ca actualul șef de stat să plece din România după ce se va termina mandatul acestuia.

„Vă răspund printr-o rememorare: Trump devenise președinte și era la un restaurant. A venit premierul României împreună cu șeful partidului de Guvernământ și ședeau la o altă masă și s-au dus și i-au cerut un autograf și presa română a făcut un mare tărăboi. De ce au făcut un mare tărăboi? Pentru că au venit niște șmecheri. Aici bănuiesc că sunt niște șmecheri portari care sunt pe la Bruxelles, pe la NATO, că noi vă aranjăm. Și el crede dacă o fi să creadă. Este vital pentru el și pentru familia lui (să plece din România).”, a evidențiat jurnalistul.

„Dacă el nu merge la NATO sau în altă parte cu o funcție care să-i sperie pe români, nu-i văd zile bune nici lui începând după revelionul din 2024. De ce? El are un dosar foarte simplu de reluat. Nu are un dosar cum avea Traian Băsescu cu Flota. Și dosarul ăla a fost pus sub masă și când e nevoie vine o nouă piesă. E o țintă vie. USR-ul și toate forțele politice au interesul să crească pe seama lui. Are un mare avantaj luarea lui ca țintă, ca om. E persoană fizică. Trebuie să își găsească un scut în care e să fie suficient de puternic. Contează ca lumea să spună „băi e la NATO”. Și numirea la NATO e ca la o nuntă. Astfel de numiri sunt ca și în România. Nu ține nimeni cont. Singurul om care e ales pe bune e președintele Americi. Restul alege America.”, a mai spus acesta.