Nora lui Liviu Dragnea a devenit extrem de mediatizată mai ales după ce a decis să facă o achiziție șoc. Este vorba de noul bolid pe care îl conduce: un Lamborghini Gallardo Spyder de culoare albastră. Autoturismul costă la mâna a doua între 90.000 – 100.000 de euro. Întreținerea lui costa o sumă deloc modică.

Specialiștii în domeniu au susținut că Gina Dragnea va scoate din buzunar o sumă colosală atunci când va trebui să plătească taxa anuală pentru acest bolid. Potrivit acestora, impozitul pentru acest tip de automobil depășește 8.000 lei pe an, relatează WOWbiz.ro. Pentru o asigurare RCA, nora lui Dragnea va plăti ”doar” 2.000 lei pe an, în timp ce polița CASCO poate ajunge poate ajunge la 10.000-12.000 euro pe an.

Mașina soției lui Valentin Dragnea are însă niște cifre impresionante. Motorul are 5,2 litri, cu arhitectură V10 și dezvoltă 560 cai putere la 8.000 rpm, un cuplu de 540 Nm la 6.500 rpm. Lamorghini Gallardo Spyder ajunge de la 0 la 100 km/h în 3,8 secunde iar viteza maximă depășește 320 km/h.

