Biroul Politic Naţional al PNL a decis, în şedinţa de marţi, că Rareş Bogdan va fi coordonatorul echipei de campanie pentru alegerile europarlamentare.

Rareş Bogdan va fi coordonatorul echipei pentru europarlamentare

De asemenea, Florin Roman va fi coordonatorul echipei de campanie pentru alegerile locale. La rândul lui, Dan Motreanu va fi coordonatorul echipei de campanie pentru alegerile prezidențiale.

Dezvăluirile au fost făcute de purtătorul de cuvânt al PNL, Ionuţ Stroe, la finalul BPN de marţi, de la Parlament.

„PNL, în şedinţa structurii centrale de conducere, a luat câteva decizii importante. Prima dintre ele este o decizie referitoare la stabilirea coordonatorilor echipelor de campanie ale Partidului Naţional Liberal. În ceea ce priveşte alegerile locale, vicepreşedintele Florin Roman va asigura conducerea echipelor de campanie. Pentru alegerile europarlamentare, şef al echipelor de campanie va fi domnul europarlamentar şi prim-vicepreşedinte Rareş Bogdan, iar în ceea ce priveşte proiectul prezidenţial, pe care evident ni-l dorim şi pentru care încă de pe acum ne pregătim, domnul prim-vicepreşedinte Dan Motreanu va asigura conducerea echipelor de campanie”, a explicat Ionuţ Stroe.

MAE a explicat cum vor putea vota românii din diaspora la alegerile europarlamentare

În altă ordine de idei, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a publicat, pe site-ul său, informaţii detaliate referitoare la exercitarea dreptului de vot de către cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate la alegerile pentru Parlamentul European din acest an.

Orice cetăţean român aflat în străinătate, care are domiciliul sau reşedinţa în străinătate sau care se află ocazional în străinătate, are vârsta de 18 ani împliniţi până în ziua alegerilor inclusiv, nu are drepturile electorale interzise prin hotărâre judecătorească definitivă şi care nu s-a înscris în listele electorale ale unui stat membru UE, altul decât România, poate vota la secţiile de votare din străinătate.

Dacă respectivul cetăţean este înscris în listele electorale ale altui stat membru al Uniunii Europene îşi poate exercita dreptul de vot la alegerile pentru reprezentanţii României în Parlamentul European numai după ce dă o declaraţie potrivit căreia nu a votat la acelaşi scrutin pentru membrii în PE din statul membru în ale cărui liste electorale este înscris.

Pentru a vota în străinătate, românii din diaspora trebuie să aibă în vedere următoarele documente, în funcție de caz: