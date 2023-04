Vineri, 7 aprilie, un nou atac armat a avut loc în Israel.

Incidentul presupus terorist a avut loc în centrul oraşului Tel Aviv. Oamenii legii au intervenit de urgenţă, iar teroristul a fost până la urmă neutralizat.

Cel puţin un om a murit şi alte patru persoane au fost rănite în urma atacului, se arată din primele date transmise de salvatorii ajunşi la faţa locului.

Acest atac survine pe fondul unei intensificări a violenţelor în ultimele zile în Orientul Mijlociu, transmit jurnaliştii agenţiei AFP.

Magen David Adom, echivalentul israelian al Crucii Roşii, transmite iniţial că îngrijeşte două persoane rănite într-un atac armat ce a avut loc la Tel Aviv.

Din primele informaţii, se pare că maşină care ar fi fost condusă de un arab israelian a lovit mai multe persoane în zona Parcului Charles Clore.

Persoana decedată ar fi un turist italian în vârstă de circa 30 de ani, care vizita Israelul.

Rapoarte contradictorii spun că atacatorul a tras pe geamul mașinii sale, apoi s-a prăbușit; sau că a călcat oameni, apoi a coborât și a început să tragă cu arma.

Imaginile care se spune că sunt de la fața locului arată un vehicul răsturnat și ceea ce pare a fi poliția care trage asupra atacatorului doborât.

Authorities now confirming that 1 person has died. pic.twitter.com/MudzuM5Yer

— Hamdah Salhut (@hamdahsalhut) April 7, 2023