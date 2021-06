Seful DNA, Crin Nicu Bologa, spunea, în urmă cu doar câteva zile, că parchetul anticoruptie nu are tehnologia necesara pentru a intercepta convorbirile purtate pe WhatsApp.

“De exemplu, exista societati private in Israel sau in Italia care scot pe piata si vand, la preturi destul de importante, tehnologii care permit o interceptare a convorbirilor pe WhatsApp. Nu avem asa ceva in prezent. Asta ar fi un exemplu, dar trebuie sume serioase de bani pentru acest lucru”, afirma Bologa.

Instanţa a autorizat interceptarea WhatsApp

În ciuda celor afirmate de Crin Bologa, instantele emit mandate prin care autorizeaza fix interceptarea discutiilor de pe WhatsApp.

A ieşit la iveală un mandat de supraveghere tehnica prin care o instanta din Romania a autorizat accesul in sistemul de comunicare WhatsApp. Conform mandatului, pe langa WhatsApp, instanta a dispus si interceptarea datelor transmise prin alte mijloace, mai exact prin Yahoo Mail, Gmail, Facebook, Skype, Vber si Yahoo Messenger, anunţă luju.ro.

Avand in vedere mandatul de supraveghere tehnica, se poate spune ca instanta a dispus interceptarea discutiilor pe WhatsApp la cererea procurorului.

Daca procurorul a cerut interceptarea convorbirilor de pe WhatsApp ştia ca exista posibilitatea tehnica pentru a accesa acest sistem. In caz contrar, nu exista niciun motiv sa solicite o interceptare a WhatsApp, imposibil de realizat. Mandatul de supraveghere tehnica a fost cerut nu de catre DNA, ci de catre un alt parchet, mai spune sursa citată.