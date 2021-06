Nicușor Dan a declarat în cadrul unui interviu pentru ProTV că a decis să se tundă deoarece așa i-au cerut bucureștenii, “în special” cei care l-au votat.

„Nu am dat importanță acestui aspect, dar am văzut că lumea e obișnuită cu un anumit tip de reprezentare. Eu reprezint bucureștenii, în special pe cei care m-au votat. Mi-au cerut asta, m-am tuns,” a spus Nicușor Dan.

Luna trecută, primarul general al Capitalei a propus în glumă un sondaj de opinie să vadă dacă bucureștenii l-ar vrea tuns scurt. Aceasta a fost replica la întrebarea unui jurnalist, în timpul unei conferinței de presă de la Primăria Capitalei.

”Am primit acest reproș de la mai multă lume, și atunci am decis să mă conformez, pentru că, repet, nu e vorba de mine, ci e așa cum își închipuie multă lume care m-a votat că trebuie să arate un primar pe care ei l-au votat”, a explicat edilul Bucureștiului.

Nicușor Dan susține că ”nu contează cât de lung ai părul”, însă realitatea îl contrazice. Chiar el recunoaște că, înainte de a intra în politică, în 2012, îi plăcea să adopte un stil mai rebel, după care s-a conformat și el, și-a pus costum și s-a tuns.

“Multă vreme am avut un stil și de îmbrăcăminte și de aspect fizic, să zicem mai rebel. Când am intrat în politică în 2012, când am candidat prima oară, mi-am dat seama că nu e potrivit să … Există niște standarde sociale pentru persoanele care reprezintă, și atunci m-am conformat, m-am îmbrăcat la costum, mi-am tuns părul.

Ca să spun așa, am făcut niște sacrificii. Ăsta e cel mai mic. Da? Am făcut niște sacrificii când am intrat în politică, aveam cariera mea de matematician, era un lucru pentru care mă pregătisem 20 de ani, pe care îl făceam cu mare plăcere. Și acum, când mi-am tuns părul, e ceva minor”, a spus Nicușor Dan în cadrul interviului.