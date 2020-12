Și Mihaela Rădulescu s-a implicat activ în Revoluția din 1989. Deși acum arată ca o divă, în urmă cu 31 de ani aceasta era de nerecunoscut.

Mihaela Rădulescu avea doar 20 de ani când a avut loc Revoluția. Era tunsă periuță, blondă, iar fotografiile de atunci spun totul despre personalitatea ei.

„La Revoluție eram blondă, tunsă periuță”, povestea Mihaela Rădulescu despre acea perioadă într-o ediție din 2003 a revistei Unica. Totodată, Mihaela Rădulescu este mândră de trecutul ei și de faptul că la numai 20 de ani a reușit performanța de a da mâna cu președintele țării și de a primi un certificat de revoluționar.

„Eram disperată de plăcere, lucram la Guvern, aveam deja banii mei. Îmi făcusem și carte de vizită și scria pe ea Guvernul României. Mi se părea că sunt cea mai grozavă. Primele planuri concrete despre viață mi le-am făcut atunci. Voiam să intru în diplomație. Mă și vedeam ambasadoare. Atât puteam să judec atunci despre diplomație.’ – a povestit Mihaela Rădulescu, în exclusivitate, pentru Revista Unica, în urmă cu mai bine de zece ani.

Mihaela Rădulescu, cu un pistol în mână

În pozele din perioada Revoluției, Mihaela Rădulescu a fost surprinsă într-o ipostază unică. Aceasta avea pistolul în mână și era alături de mai mulți bărbați. De asemenea, într-o altă fotografie Mihaela este surprinsă lângă un sicriu.

„Îmi aduc aminte că am petrecut ceva timp în dimineaţa zilei de 23 decembrie cu acel grup. Căutau securişti ascunşi prin subterane sau catacombe. Toată lumea era nervoasă. Cu o zi înainte prietenul meu Jean Louis Calderon (jurnalist francez – N.R.) murise. L-am dus cu o noapte înainte la morgă. Sunt nişte amintiri foarte triste”, a declarat pentru Libertatea, Patrick Durand.

La randul sau, Mihaela Radulescu a explicat, pentru cotidianul Ring în urmă cu câțiva ani ce se întâmpla în acele fotografii și de ce a fost surprinsă într-un asemenea mod.

„Da, sunt și în această poza, pe care am mai comentat-o. Pistolul, căci bănuiesc că va intereseaza cel mai mult, e un TT rusesc, pe care l-am primit obligat-fortat la intrarea în CC. Măcar eu aveam habar de utilizarea unei arme, făceam tir pe vremea aceea, la Poligonul Tunari. N-am tras niciun foc. Asa cum l-am primit (adică încărcat), așa l-am predat, aproape rugandu-ma de unii sa-mi ia arma (nu voiam sa plec cu ea acasa, asa cum, din pacate, au facut destui atunci).

Nu m-am luat niciodata in serios in rol de ‘revolutionara’, nu mi-am cerut drepturi, nu am fost activa in nicio organizatie de profil. Aveam 20 de ani si traiam o aventura… pe viata si pe moarte, cu mintea (si freza) de atunci”, a dezvaluit Mihaela Radulescu.