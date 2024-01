Mihaela Rădulescu este una dintre cele mai cunoscute și mediatizate vedete de televiziune din România. Fostul jurat de la „Românii au Talent” a captivat atenția bărbaților, de-a lungul timpului, datorită fizicului său de invidiat și a senzualității. Cu toate acestea, puțini își mai amintesc cum arăta diva înainte de a trece printr-o serie de intervenții estetice, pe care le-a abordat de-a lungul anilor.

Este una dintre cele mai controversate personalități autohtone. A devenit cunoscută pentru temperamentul său puternic și cariera impresionantă în mass-media.

Cu toate acestea, de-a lungul timpului, Mihaela Rădulescu a fost frecvent criticată din cauza alegerii sale de a-și schimba anumite trăsături ale feței, recurgând la diverse intervenții estetice. Dar a fost întotdeauna sinceră atunci când a venit vorba de acest subiect.

Diva de la Monaco a decis să își împărtășească deschis experiența sa legată de operațiile estetice. Aceasta a spus că se simte confortabil în propria sa piele. A adăugat că intenționează să apeleze la aceste proceduri atunci când va considera că este necesar.

„Sunt criticată din mai multe puncte de vedere, dar m-am obişnuit cu asta. De o viaţă e aşa. Nu mai am nici o apăsare, aveam când eram mai tânără.

Dacă n-am fi criticaţi în meseria asta, ar însemna că nu prezentăm interes. Nu mă interesează că sunt criticată pentru operaţiile estetice.

E foarte bine ca fiecare să aibă păreri sincere, iar eu le-am explicat de fiecare dată, am pus şi pe Instagram de fiecare dată când am făcut un microlifting chirurgical la doctorul Constantin Stan.

Am povestit de fiecare dată când m-am dus să-mi fac injecţii intravenoase, le povestesc pe toate. Când mi-am schimbat nasul, a ştiut toată ţara.

Deci, ceea ce am simţit nevoia să fac am făcut, nu am găsit de cuviinţă să dau explicaţii suplimentare.

Cui m-a întrebat, i-am explicat. Cine vrea să povestească şi să inventeze operaţii care n-au existat, aia înseamnă deja răutate şi prostie.

Cine vrea să afle o poate face foarte simplu, iar eu sunt un mare fan al lucrurilor pe care le putem face pentru noi şi spre binele nostru. Şi le fac de câte ori o să am chef”, a declarat ea, acum ceva timp pentru Click.