Duminică seară, a venit şi prima reacţie oficială din partea primarului general al Capitalei, Nicuşor Dan, în cazul femeii ucise de câini în Sectorul 6 sâmbătă, 21 ianuarie.

Mesajul lui Nicuşor Dan după moartea tragică a Anei Oroș

Edilul general, care fusese criticat deja de doi dintre primarii de sector că nu a luat poziţie mai repede în acest caz tragic, a explicat că refuză să intre „în jocul incriminării și acuzațiilor politice”.

Nicuşor Dan a transmis condoleanţe familiei şi prietenilor Anei Oroș Daraban şi a subliniat că a purtat deja discuţii, sâmbătă şi duminică, cu persoanele implicate.

Primarul general sublininiază că responsabilitatea este una comună, iar unele dintre instituţiile responsabile sunt într-adevăr în subordinea Primăriei Generale.

„Cine a greșit va plăti”, a afirmat Nicuşor Dan, care a subliniat că trebuie să se stabilească ce trebuie să facă fiecare instituţie pentru ca un astfel de caz să nu mai aibă loc vreodată.

„Îmi pare rău că Ana Oros a murit ieri într-un mod atât de tragic.

Condoleanțe familiei și prietenilor săi.

Am discutat ieri și azi cu persoanele implicate. Este o responsabilitate comună a mai multor instituții, unele în subordinea PMB.

Refuz să intru însă în jocul incriminării și acuzațiilor politice.

Am cerut Corpului de Control al Primarului să prezinte un raport cu deficiențele fiecărei instituții, iar cine a greșit va plăti. Mai important, cu ce trebuie sa facă fiecare instituție pentru ca astfel de drame să nu se mai repete”, a scris Nicuşor Dan pe pagina sa de Facebook.

Ciprian Ciucu: Am demarat deja propria anchetă internă la Poliţia Locală! Nu fuge nimeni de răspundere!

Anterior, şi primarul Sectorului 6, acolo unde s-a întâmplat cumplita tragedie, a scris pe pagina sa de socializare că nu încearcă sub nicio formă să fugă de responsabilitate.

„Nu mă spăl pe mâini! Nu m-am spălat niciodată pe mâini, cu atât mai puțin acum, cu moartea tragică, în condiții înfiorătoare, a Anei Oroș Daraban.

Am cunoscut-o pe Ana chiar pe Lacul Morii, spre insulă. Ieșise la alergat. A participat și la acțiunea de curățenie, am igenizat împreună zona. Am discutat despre proiectele viitoare, până unde și cum vom face cu viitorul parc. Vestea cumplită m-a dat peste cap, efectiv… nu am cuvinte.

Noi am demarat deja propria anchetă internă la Poliţia Locală! Nu fuge nimeni de răspundere! Eu nu fug de răspundere, niciodată nu voi fugi de răspundere!!

Nu am ieșit public până acum deoarece am așteptat să văd poziția Primarului General, cel care decide politicile ASPA, alocă bugete și care este singurul care are instrumentele instituționale să rezolve problema câinilor. Recunosc, aveam această așteptare.

În septembrie 2013, atunci când Ionuț Anghel și-a găsit sfârșitul în aceleași condiții înfiorătoare, Primarul General de atunci, Sorin Oprescu, și-a asumat, cum era normal, serviciul de ecarisaj, ASPA, etc.

Primarul de Sector nu apare în nicio discutie publică. De aici așteptarea mea. Nu mai am așteptări de la PMB. Lipsa de leadership, neasumarea, aruncarea responsabilitatilor în curtea altora, sunt deja de notorietate”, a scris Ciprian Ciucu, duminică dimineaţă, pe pagina sa de Facebook.