Nicuşor Dan a declarat că victoria aparţine susţinătorilor săi, celor care au muncit în campanie şi au crezut într-o schimbare pozitivă pentru România. El le-a transmis să nu uite determinarea de care au dat dovadă, subliniind că urmează provocări.

Președintele ales a spus că efortul susţinătorilor din ultimele săptămâni a fost remarcabil, apreciind curajul lor de a merge mai departe în ciuda valurilor de ură, şi a subliniat că victoria le aparţine.

El a adăugat că ”România incepe de mâine o nouă etapă şi are nevoie de fiecare dintre ei”.

Nicușor Dan a mai subliniat că România are nevoie de specialişti, de oameni din societatea civilă şi de figuri noi în politică. Acesta le-a cerut celor implicaţi să continue să acţioneze în interesul ţării. Acesta a spus, de asemenea, că viitorul preşedinte va trebui să respecte echilibrul între puterile statului şi va avea nevoie în continuare de sprijinul societăţii.

”România are nevoie de specialişti care să se implice in diverse domenii de activitate, de oameni din societatea civilă, are nevoie de oameni noi în politică. Vă rog să continuaţi să activaţi pentru România. România va avea un nou preşedinte, dar preşedintele ăsta trebuie să fie în echilibru de putere cu celelalte puteri ale statului. Va avea nevoie în continuare de sprijinul vostru, al societăţii, să nu uitaţi!”, a afirmat el.