Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a pledat miercuri pentru implementarea proiectului „Dâmboviţa – axă creativă a oraşului”, subliniind că Bucureştiul are oameni şi competenţe în zona de tehnologie şi în zona de industrii creative.

„Smart city reprezintă o oportunitate de dezvoltare, de colaborare între public şi privat. Bucureştiul are un avantaj competitiv, pentru că suntem un oraş cu 100.000 de IT-işti, un oraş care este prezent pe piaţa globală şi unul din proiectele pe care le-am anunţat şi pe care aş fi foarte fericit să îl implementăm cât mai curând, în realizarea acestui parteneriat între public şi privat pe zona de tehnologie, este proiectul ‘Dâmboviţa – axă creativă a oraşului’. Avem marea oportunitate de a avea oameni şi competenţe în zona de tehnologie, în zona de industrii creative. Este avantajul competitiv pe care Bucureştiul îl are pe piaţa globală în acest moment”, a arătat primarul general, la conferinţa „From City to Smart City”.

Pentru acest proiect există şi „o oportunitate geografică”

„De la Lacul Morii până la Biblioteca Naţională avem o mare densitate academică. Avem marea oportunitate de a avea în centrul oraşului încă spaţii importante libere, în vecinătatea Dâmboviţei. Acesta este scopul proiectului: a conecta lumea academică şi lumea de business în ceea ce priveşte tehnologia şi a da în jurul Dâmboviţei spaţiul creativ de care oamenii aceştia au nevoie, în competiţia firească, logică, pe care o avem, pe piaţa globală, pe tehnologie, pentru că, evident, pentru un om care poate să lucreze în Bucureşti sau în Singapore sau la Buenos Aires sau în California e foarte important mediul în care îşi desfăşoară activitatea”, a afirmat Dan.

Primarul general a remarcat importanţa corelaţiei dintre mediul de afaceri şi mediul preuniversitar şi universitar în ceea ce priveşte pregătirea forţei de muncă. „Nu a existat acest dialog, pe care vreau să îl stabilim cât mai curând cu putinţă, între ceea ce are nevoie mediul de afaceri şi piaţa locală a Bucureştiului şi ceea ce produce şcoala în acest moment”, a spus el.

Sursă foto: INQUAM Photos, Octav Ganea