Va fi construit un pod pietonal mobil lângă podul de cale ferată din Parcul Regele Mihai I de lângă lacul Herăstrău

Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, a anunțat marți, 14 februarie 2023, că a lansat în SEAP procedura de achiziție pentru construcția unui pod pietonal mobil lângă podul de cale ferată din Parcul Regele Mihai I pentru traversarea lacului Herăstrău.

„În luna august a anului trecut, am semnat autorizația de construire pentru acest obiectiv. Podul va asigura deplasarea în siguranţă a vizitatorilor şi a ambarcaţiunilor de agrement care vor putea trece atât pe sub podul pietonal, cât și pe sub podul C.F.

În prezent, în apropierea podului de cale ferată, există amenajată o pasarelă provizorie din elemente metalice închiriată de la Ministerul Apărării Naţionale, însă aceasta blochează deplasarea ambarcaţiunilor pe sub podul CF.

Procedura este derulată de Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement, valoarea totală estimată a investiției este de 3.764.067,67 lei fără TVA, iar termenul limită pentru depunerea ofertelor este 03 martie 2023. Durata de realizare a investiției este de 2 luni pentru proiectare și 8 luni pentru execuție”, a scris, marți, Nicușor Dan pe contul lui de Facebook.

Vor fi reabilitate apărări de mal ale lacului Herăstrău

Tot marți, viceprimarul USR al Capitalei, Horia Tomescu, a anunţat că pentru prima dată din 1966, administraţia publică va realiza reparaţii capitale pentru reabilitarea apărărilor de mal ale lacului Herăstrău.

„Începutul acestei săptămâni aduce o veste bună, pe care mă bucur să o împărtăşesc cu voi! Astăzi, 14.02.2023 au fost transmise în SEAP anunțurile de participare în vederea publicării a două proceduri și anume:

– Servicii de proiectare și execuție lucrări pentru obiectul de investiție reparații capitale apărări de mal lac Herăstrău, inclusiv apărări de mal insule Herăstrău, având o valoare estimată la 51.109.675,00 RON fără TVA

– Servicii de proiectare pod pietonal traversare lac Herăstrău zona CF, fazele DTAC, PT, DDE, asistență tehnică proiectant și execuție lucrări, având o valoare estimată la 3.764.067,67 RON fără TVA.

Lacul Herăstrău constituie un punct de interes deosebit pentru autoritățile locale, atât din punctul de vedere al faptului că face parte din istoria Bucureștiului cât și din punct de vedere al spațiului ce reprezintă o atracție pentru locuitori și turiști. În ceea ce privește podul pietonal din parcul Herăstrău, zona căii ferate, îmbunătățirea condițiilor de transport pentru bunuri și persoane, creșterea siguranței de deplasare și reducerea costurilor de exploatare, scăderea ratei accidentelor și dezvoltarea infrastructurii existente au fost principalele obiective pentru care ne-am dorit să achiziționăm servicii de proiectare și execuție lucrări de investiție.

Cu această ocazie invităm ofertanții și operatorii economici interesați și calificați să intre in SEAP și să depună oferte pentru cele două proiecte, aflate în faze inițiale și pentru care dorim să finalizăm operațiunile”, a scris, marți, Horia Tomescu pe contul lui de Facebook.