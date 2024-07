Nicu Ștefănuță și Victor Negrescu au fost aleși vicepreședinți în noul Parlament European, fiecare reprezentând un grup politic diferit: Nicu Ștefănuță a fost susținut de Verzi, iar Victor Negrescu de socialiști. Acesta este un eveniment senzațional pentru România, iar această realizare ar putea aduce beneficii semnificative țării noastre.

Nicu Ștefănuță a declarat în cadrul emisiunii Be EU de la Antena 3 CNN că va continua să abordeze problemele pe care le-a promovat în campania electorală. Printre priorități se numără criza locuințelor pentru tineri, având în vedere că locuințele sunt insuficiente și costisitoare în orașe mari precum Cluj, București, Timișoara și Iași, iar creditele bancare sunt foarte scumpe. De asemenea, el va lucra pe teme importante precum sănătatea mintală, inclusiv decontarea terapiei, drepturile femeilor și combaterea violenței de gen, precum și garantarea dreptului la avort. Alte domenii de interes includ transportul public, în contextul problemelor legate de schimbările climatice și vreme extremă.

„Eu voi lucra pe temele pe care am făcut și campanie, pe criza locuințelor pentru tineri, tinerii nu-și mai permit casă, nu avem su suficiente locuințe sociale, o chirie este foarte scumpă în Cluj, în București, în Timișoara, în Iași, în multe din orașe creditele la bancă sunt foarte, foarte scumpe. Deci voi lucra pe această dimensiune, care e foarte importantă, și mă voi mai lucra și pe temele care îmi sunt mie specifice, sănătatea mintală, decontarea terapiei în România, pentru că avem o criză de sănătate mintală, drepturile femeilor și oprirea violenței împotriva femeilor, garantarea dreptului la avort, multe din temele astea cu care am făcut campanie acasă. Transportul public – avem orașe sufocate, avem schimbări climatice care ne dau vremea peste cap, avem caniculă și furtuni nemaivăzute”, a spus Nicu Ștefănuță la Be EU de la Antena 3 CNN.