Se pare că, din păcate, situația financiară a Nicoletei Voicu nu este deloc una bună. Aceasta a mărturisit că se teme foarte tare de facturile la energie și a luat deja o serie de măsuri drastice.

Locuiește ca într-o garsonieră

Artista spune că, pe timp de iarnă, locuiește practic într-o garsonieră. Aceasta a luat decizia să nu mai încălzească cele două camere din apartamentul său și să se retragă într-o cameră. Nicoleta Voicu doarme acum cu șosete și îmbrăcată într-un hanorac mai gros.

„Vara am apartament cu două camere și iarna garsonieră, pentru că m-am retras de frica facturilor și anul trecut a fost o mică discuție, au fost niște kW trecuți în plus în factura mea și acum nu am de ales decât să fac frigul. (…)

Am mâinile destul de reci, dorm cu ciorapii în picioare, am un hanorac de noapte (…) Am un convector destul de păgubos, are un consum exagerat și e doar pe 2 din 6”, a spus cântăreața la Antena Stars.

Din cauza veniturilor mici, este nevoită să economisească

Interpreta de muzică populară este nevoită să se descurce cu 2.500 de lei pe lună, în condițiile în care 1.700 de lei reprezintă numai cheltuielile necesare traiului. Din acest motiv, Nicoleta Voicu a fost forțată să găsească metode pentru a economisi. Artista a mărturisit că atunci când vrea să facă baie, trebuie să aprindă aragazul în bucătărie, pentru a încălzi baia. De asemenea, boilerul este în priză numai atunci când face baie sau spală vase.

„Eu în bucătărie nu am nimic cu care să încălzesc, la baie când fac baie e coșmarul de pe lume că trebuie să aprind aragazul, să încălzesc zona. Acum destul de mici (n.r. facturile) că am făcut economii.

Boilerul e scos din priză, îl folosesc doar când fac baie, când mai spăl vase. (…) Anul trecut am plătit o factură, încălzind o singură cameră, de 700 de lei”, a dezvăluit cântăreața.

Artista nu a mers de 7 ani în concediu

De-a lungul timpului, Nicoleta Voicu s-a confruntat cu probleme financiare. Cântăreața de muzică populară a spus că nu a mers în concediu de 7 ani de zile, alegând să economisească, pentru a nu rămâne fără bani dacă vin vremuri grele.

”Cu muzica a mers mai bine, anul acesta, a mers mai bine de fapt pentru cam toată lumea. Eu n-am avut concedii de 7 ani și nici vara aceasta. Am preferat să-mi fac niște rezerve de bănuți, ca să nu mai fiu descoperită în aceste vremuri tulburi, am și rata asta la bancă. Mi-am satisfăcut însă micile plăceri, n-a fost să tânjesc după ceva și să nu mă răsfăț. După o perioadă grea, pe toate planurile, am decis că eu sunt cea mai importantă. Și cu sănătatea sunt bine. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am ajuns la un echilibru, în viața asta, la o mulțumire sufletească”, a declarat solista de muzică populară Nicoleta Voicu, a spus aceasta într-un interviu pentru ego.ro.