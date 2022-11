Premierul Nicolae Ciucă a vorbit, luni, despre modalitatea în care se va aplica Legea 119, privind facturile la energie. Surse politice au declarat că Ordonanța 119 – care ar trebui să reglementeze piața energiei şi să pună punct scandalurilor legate de facturile greşite – va avea un raport preliminar în Parlament săptămâna viitoare.

Astfel, Ordonanța de Urgență a Guvernului Ciucă urmează să fie discutată în comisiile de specialitate pentru obținerea avizelor, susțin Știrile Protv.

Politicienii trebuie să introducă în proiect şi categoriile care vor primi ajutoare – familiile cu trei copii, persoanele care au nevoie de aparate medicale, precum şi şcolile, spitalele, bisericile şi instituţiile de utilitate publică. Toate prevederile trebuie apoi votate în Parlament.

Noua ordonanţă trebuie aplicată de la 1 ianuarie

Decizia nu ar trebui să întârzie, deoarece noua ordonanţă trebuie aplicată de la 1 ianuarie, prevederile sale fiind valabile peste doi ani, până în martie 2025.

Sursele politice au precizat că președinții celor două partide de guvernământ, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, au avut o discuție pe această temă, luni, înainte de ședința solemnă din Parlament, consacrată comemorării a 35 de ani de la Revolta Anticomunistă de la Brașov din 15 noiembrie 1987.

Cine va beneficia de plafonarea preţului energiei la 1 leu

Premierul Nicolae Ciucă a declarat luni, despre categoriile care vor intra în plafonarea preţului energiei la 1 leu, în modificările care se vor aduce în Parlament la Ordonanţa 119 din energie, că este vorba despre familiile monoparentale sau cele care au mai mult de trei copii, bisericile, societăţile de apă-canal, care asigură utilităţile publice.

”Este foarte limpede că tot ceea ce am discutat şi am stabilit prin ordonanţă, ultima ordonanţă, se va aplica. Este o ordonanţă pe care am gândit-o astfel încât să putem să venim în sprijinul românilor şi a economiei, iar chestiunile care mai erau de amendat în Parlament sunt cele prin care vom regla acele chestiuni cu serviciile publice, astfel încât să poată să beneficieze de preţul stabilit pentru 1 leu”, a spus premierul la Parlament.

Întrebat care sunt categoriile care vor intra în preţul plafonat, premierul Nicolae Ciucă a spus că este vorba de familile monoparentale sau cele care au mai mult de trei copii, bisericile, societățile de apă-canal, care asigură utilităţile publice. El a arătat că ultima discuţie care a fost în Coaliție pe acest subiect a fost să raportăm la luna în curs, la anul 2022 nu la anul trecut, pentru că a fost o problem legată de modul în care s-a desfăşurat activitatea pe perioada pandemiei.