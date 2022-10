Alexander De Croo a apreciat, de asemenea, eforturile României referitoare la sprijinul oferit refugiaţilor din Ucraina. Nicolae Ciucă i-a mulţumit omologului său pentru susținerea Belgiei față de aderarea ţării noastre la Spaţiul Schengen şi ridicarea MCV.

„Aş vrea să mulţumesc Guvernului României şi românilor pentru toate eforturile în sprijinirea refugiaţilor ucraineni, în ajutarea tuturor pentru a face faţă unor circumstanţe foarte dificile. Vreau să remarc semnarea acestor documente bilaterale care vor ajuta în dezvoltarea reactoarelor modulare mici care vor fi importante în producerea energiei pe viitor. Am mai vorbit despre surse eoliene de producere a energiei, unde România are mare potenţial şi în Belgia avem multă expertiză pe care am construit-o şi dezvoltat-o de-a lungul anilor.

Am mai discutat despre perspectiva aderării României la Schengen şi ştim că au fost înregistrate progrese de către Guvernul pe care îl conduceţi. Sperăm că pasul final spre aderare va fi făcut şi este un subiect foarte important pentru România şi populaţia României. Mulţumesc mult pentru o conversaţie grozavă şi sper să continuăm colaborarea foarte bună pe care ţările noastre o au”, a afirmat Alexander De Croo, într-o declaraţie comună de presă cu premierul Nicolae Ciucă, miercuri, 26 octombrie, la Bruxelles.

Ciucă i-a mulțumit premierului belgian pentru dialogul bilateral foarte bun

De asemenea, Nicolae Ciucă i-a mulţumit omologului belgian pentru dialogul bilateral consistent şi pentru trupele militare trimise de ţara sa, dar şi Franţa şi Olanda pentru a consolida Flancul estic.

„Mulţumesc mult pentru acest dialog bilateral foarte bun. Apreciez şi doresc să mulţumesc pentru faptul că Franţa, Belgia şi Olanda şi-au trimis trupe ca să apere flancul estic. Ne-am întâlnit, în luna aprilie, în România şi am avut atunci oportunitatea să evaluăm contextul de securitate din regiunea Mării Negre şi am fost de acord că sunt aspecte în care colaborarea bilaterală ar putea să devină mai consistente. Am făcut progrese în aceste privinţe, prin semnarea acestui acord în domeniul nuclear care face parte din angajamentul nostru faţă de UE de a găsi surse alternative de energie, pentru a rupe dependenţa 100% de sursele de energie ruse. Deci este o abordare extraordinară”, a declarat premierul Ciucă.

Nicolae Ciucă: Portul Constanţa joacă un rol important!

Şeful Executivului român a amintit şi de faptul că Portul Constanţa joacă un rol esențial în ceea ce priveşte facilitarea transportului de cereale din Ucraina.

„Sprijinul pe care l-a oferit România Ucrainei a fost deja discutat şi vă mulţumesc că aţi recunoscut şi apreciat ceea ce a făcut poporul român care şi-a exprimat solidaritatea şi empatia cu refugiaţii ucraineni şi ceea ce a făcut Guvernul României pentru a facilita şi moderniza infrastructura pentru exportul cerealelor din Ucraina către toată Europa şi nu numai. Portul Constanţa joacă un rol important, în acest sens şi suntem foarte interesaţi să învăţăm toate aceste proceduri şi să vedem cum putem coopera în dezvoltarea capacităţilor portului Constanţa. Bineînţeles că sunt şi alte domenii bilaterale unde putem colabora, dar haideţi să fie acesta un punct de pornire în a dezvolta acest lucru şi a îl implementa, iar apoi vom continua să ne focusăm şi pe celealte oportunităţi”, a explicat Ciucă.

„Vă mulţumesc, din nou, pentru primire şi pentru faptul că sprijiniţi România să adere la Schengen şi ridicarea MCV, pentr că am depus toate eforturile să întrunim toate cerinţele şi criteriile tehnice. Desigur, dacă este necesar, suntem deschişi să aducem clarificări”, a conchis premierul român.