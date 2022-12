”Astăzi am vizitat Zona Demilitarizată dintre cele două Corei”, a scris Nicolae Ciucă pe Twitter.

Acesta a vizitat și un al treilea tunel de pătrundere în zona demilitarizată.

”România este alături de Coreea de Sud în sprijinirea perspectivei unei păci durabile”, a mai scris premierul.

PM @NicolaeCiuca: Today I visited the Demilitarized Zone between the two Koreas and the third tunnel of the DMZ penetration, from the last open wounds of the Cold War. 🇷🇴 stands with 🇰🇷 in supporting the prospect of sustainable peace. pic.twitter.com/EqQ1SZaI3Q

— GuvernulRomâniei (@GuvernulRo) December 23, 2022