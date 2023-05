Premierul României, nemulțumit de salariile profesorilor deputanți

„Am avut întâlniri cu conducerea sindicatelor din educaţie, în această după-amiază o să avem o nouă întâlnire şi cred că împreună vom conveni asupra unei soluţii.

Anul trecut am alocat 2 miliarde în plus pentru educaţie, anul acesta 6 miliarde, plus modul în care am gestionat şi vom gestiona în continuare procesul de reformă, prin legile educaţiei şi banii care vin din PNRR”, a declarat, miercuri, Nicolae Ciucă în cadrul evenimentului de aniversare a Partidului Naţional Liberal (PNL) de la Vila Florica, orașul Ştefăneşti, judeţul Argeş.

Potrivit spuselor sale, „este absolut inacceptabil” ca un profesor să îşi înceapă cariera pornind de la un salariu net de 2.500 de lei. De aceea, le-a spus personal reprezentanţilor sindicatelor din domeniul educației că, acum, Guvernul României va remedia situația actuală prin legea salarizării, pe care Ministerul Muncii și Protecției Sociale o va finaliza până la data de 15 iulie 2023.

„Lege a salarizării ne-am asumat să o devansăm şi la data de 15 iulie, împreună cu Ministerul Muncii, să se intre în dialog cu toate categoriile profesionale, având educaţia şi sănătatea ca prioritate, şi în felul acesta să reuşim, pe baza dialogului cu mediul asociativ, ca până pe data de 1 septembrie să finalizăm legea şi să intrăm cu ea în Parlament.

Complementar la ceea ce am menţionat până acum, ştiţi foarte bine, au fost măsurile pe care le-am luat astfel încât să asigurăm bonificaţiile necesare pentru profesorii debutanţi. E un document guvernamental care se află în circuit pentru avizare. Vineri vom avea ultima şedinţă de guvern şi vom aproba aceste documente”, a adăugat premierul României.

Greva profesorilor se va termina până la sfârșitul săptămânii

Cu o zi în urmă, președintele Federaţiei Naţionale a Asociaţiilor de Părinţi, Iulian Cristache, a spus că este obligatoriu ca greva profesorilor să se încheie până la sfârșitul săptămânii „pentru că altfel trebuie să decalăm și structura anului școlar și vor avea de suferit în special elevii care vor avea nevoie de diplomă de Bacalaureat care să meargă către universitățile din spațiul european.”

„Eu sunt sigur că aceste examene vor fi susținute, poate în cel mai rău caz, doar de decalarea lor, dar cred că vor fi, se va respecta actualul calendar făcut de către Ministerul Educației. Nu cred că vor suferi, eu știu, o decalare, ceea ce nu ar crea, eu știu… Pentru elevi reprezintă o problemă faptul că stai în tensiune și nu știi dacă vei avea într-adevăr la termenul stabilit acest calendar. Chiar într-adevăr reprezintă o problemă.

Dacă vom întârzia mai mult de o săptămână este destul de periculos pentru viitorul acestor copii, în sensul în care știm foarte bine că avem un calendar agreat referitor la structura anului școlar, un calendar care trebuie să ducă în final la susținerea celor două examene naționale. Și nu considerăm util că această grevă ar trebui să continue, în sensul în care examenele pot fi amânate. (…)

Nu are voie nimeni să se joace cu un an din viața acestor elevi, este dreptul lor să susțină aceste examene și din acest punct de vedere, de aceea am dori să ne întâlnim cu Guvernul României, cu reprezentanți de la nivelul Guvernului. (…)”, a declarat, marți, Iulian Cristache în cadrul unei conferințe de presă.

Există șanse ca greva profesorilor să se oprească doar în perioada examenelor

Întrebat de jurnaliștii prezenți la acea conferință de presă dacă există posibilitatea ca profesorii să oprească grevă doar pe durata examenelor naționale, apoi să continue protestele până când vor obține ceea ce își doresc, Iulian Cristache a răspuns:

„Acceptăm orice este în beneficiul elevului și da, și această variantă ar fi bună, în sensul în care elevii pot susține examenele naționale. Poate fi una dintre propuneri, dar ne dorim și cred că dacă, cel puțin din discuția de astăzi, există disponibilitate pentru acest dialog și sper într-un final să se ajungă la consensul necesar.”