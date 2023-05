Revendicările salariale ale profesorilor vor fi rezolvate în legea salarizării unitare

Premierul României, Nicolae Ciucă, a anunțat, marți după-amiază, că revendicările salariale ale profesorilor vor fi rezolvate în legea salarizării unitare, pe care Ministerul Muncii o va finaliza până la data de 15 iulie 2023, iar Ordonanţa de Urgență a Guvernului (OUG) privind noi măsuri de sprijin pentru profesori, care cuprinde Anexa 8, ajutorul pentru profesorii debutanţi şi pentru cei care predau în zone defavorizate vor intra în şedinţa de guvern de vineri, 26 mai 2023.

„Am susținut, încă de la început, că elevii și părinții nu trebuie să fie afectați de greva din educație și că trebuie să le garantăm continuarea procesului educațional. Am avut astăzi o întâlnire cu reprezentanții asociațiilor de părinți și elevi și o discuție despre situația cu care ne confruntăm zilele acestea.

Am repetat că solicitările cadrelor didactice sunt legitime, dar că soluția nu este o grevă generală pe final de an școlar, atunci când trebuie încheiate mediile și pregătite examenele naționale. Revendicările salariale ale profesorilor vor fi rezolvate în legea salarizării unitare, pe care Ministerul Muncii o va finaliza până la 15 iulie. În plus, ordonanţa cu măsurile pentru profesori, care cuprinde Anexa 8, ajutorul pentru debutanţi şi cei care predau în zone defavorizate vor intra în şedinţa de guvern de vineri.

Am făcut apel la cei prezenți astăzi la întâlnirea de la guvern să susțină demersurile noastre pentru a debloca această situație. Reiterez disponibilitatea mea și a întregului aparat guvernamental la dialog, oricât va fi nevoie. Cred în continuare că doar comunicarea susținută și colaborarea sunt căile prin care putem să depășim situația creată”, a scris, marți, Nicolae Ciucă pe contul său de Facebook.

Cu câteva ore în urmă, Nicolae Ciucă a reamintit că a făcut tot ce a putut pentru ca învățământul să primească mai mulți bani pentru că a înțeles problema personalului nedidactic și ale profesorilor debutanți, însă a recunoscut că cerințele sindicatelor din domeniul educației „sunt foarte greu de îndeplinit”.

„E greu să venim după atâția ani cu o soluție și să rezolvăm totul într-un moment. Nu putem să rezolvăm cu o formulă o problemă care trenează de ani. Nu putem să blocăm anul școlar. Rezolvăm”, a dat asigurări premierul României.

Premierul României a făcut apel către profesori să se reîntoarcă la catedră

Cu o zi în urmă, premierul României le-a cerut profesorilor să renunțe la greva generală și să revină la catedră pentru că se apropie examenele finale, iar elevii au nevoie de ei.

„Fac apel la cadrele didactice și la întreg personalul din educație să revină la catedră mai ales în această perioadă extrem de importantă pentru elevi, în care au nevoie de susținerea și încurajarea noastră! La nivelul Guvernului și ministerelor lucrăm la noua lege a salarizării, pentru care am stabilit un calendar strâns de elaborare și promovare în Parlament, dar și la celelalte proiecte de acte normative pe care le-am asumat.

Am mărit cu șase miliarde de lei bugetul Educației în acest an și avem 3,6 miliarde euro alocați din PNRR pentru școli și universități, pentru finanțarea modernizării sistemului educațional. Consultările pe care le avem cu sindicatele din educație arată, încă o dată, asumarea responsabilităţii la nivelul Guvernului și al Coaliției de Guvernare că putem găsi soluţii prin dialog și deschidere”, este mesajul transmis, luni, de către Nicolae Ciucă prin intermediul rețelelor sociale.