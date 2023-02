Se crede că Nicolae Ciucă ar putea deveni noul ministru al Apărării, după rotativa guvernamentală

Luni, 13 februarie 2023, președintele Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, a fost întrebat dacă există posibilitatea ca Nicolae Ciucă să devină noul ministru al Apărării Naționale, după ce va avea loc rotativa guvernamentală, programată pentru luna mai.

La această întrebare, liderul social-democraților a zis că cel mai îndreptăţit să răspundă este chiar Nicolae Ciucă.

„Întrebaţi-l pe domnul premier. Cred că e cel mai îndreptăţit să vă răspundă”, a afirmat, luni, Marcel Ciolacu.

Alina Gorghiu dă asigurări că nimeni din PNL nu are intenţionează să-l schimbe pe Nicolae Ciucă de la şefia partidului

Tot luni, preşedintele interimar al Senatului, vicepreşedintele liberal Alina Gorghiu, a vorbit despre luptele de putere în interiorul Partidului Național Liberal (PNL), subiect adus în discuție de Marcel Ciolacu.

Potrivit spuselor sale, nu există niciun fel de dorinţă în rândul liberalilor de a-l înlătura pe președinte. Aceasta a adăugat că liberalii au învățat din greşelile făcute în trecut, iar Nicolae Ciucă este un preşedinte respectat în PNL.

„Este impresionată de preocuparea preşedintelui Camerei Deputaţilor pentru ce se întâmplă în interiorul PNL. Îl liniştesc, nu există niciun fel de dorinţă a nimănui să dea jos vreun preşedinte. Am înţeles foarte bine ce avem de făcut, am înţeles greşelile pe care le-am practicat în trecutul recent din istoria PNL, iar premierul Ciucă este un preşedinte respectat în partid, un preşedinte care nu are niciun fel de provocare de această natură.

Îşi va termina mandatul de preşedinte şi sunt convinsă că şi preşedintele Ciolacu ştie dar probabil îngrijorarea domniei sale nu ştiu de unde vine, o să o lămurească dânsul. Noi în PNL nu avem probleme, suntem foarte convinşi că formula aceasta de conducere a PNL este una foarte sănătoasă, echilibrată şi cea care a produs un exerciţiu guvernamental extrem de bun”, a spus președintele interimar al Senatului.

Nicolae Ciucă ar urma să ocupe o nouă funcție, după rotativa guvernamentală

Declarațiile lor au fost făcute după ce surse politice din cadrul coaliției de guvernare, citate de știripesurse.ro, au dezvăluit că Guvernul de la București urmărește atent războiul din Ucraina, fiind așteptată o nouă fază a războiului, care va fi mai dură decât ce a fost până acum.

De aceea, oficialii români ar discuta despre o amânare a rotativei guvernamentale până în toamnă. În plus, dat fiind contextul din Europa de Est, Nicolae Ciucă ar urma să devină vicepremierul României și noul ministru al Apărării.

Vă amintim că, până la agravarea situației din Ucraina, surse politice spuneau că Nicolae Ciucă va prelua funcția de președinte al Senatului România, însă, acum, această funcție este vacantă și este asigurată interimar de către Alina Gorghiu.