Premierul României, Nicolae Ciucă, i-a felicitat personal pe David Popovici, Alexandru Constantinescu, Ștefan Cozma și Patrick Sebastian Dinu pentru rezultatele extraordinare obținute la Campionatul Mondial de înot pentru juniori de la Lima.

„David Popovici și întreaga echipă de aur a natației au strălucit la Lima și au purtat pe umerii performanței tricolorul românesc. Felicitări, David Popovici, Alexandru Constantinescu, Ștefan Cozma și Patrick Sebastian Dinu, pentru rezultatele extraordinare obținute la Campionatul Mondial de înot pentru juniori!

Succesul istoric al echipei noastre de natație este pus în valoare și de noile recorduri stabilite de David Popovici la probele de 100 de metri și 200 de metri. Munca, perseverența, talentul și dedicarea voastră continuă drumul de aur al natației românești! Vă suntem recunoscători pentru că ne-ați umplut din nou inimile de mândrie! Mult succes în continuare!”, a scris, joi, Nicolae Ciucă pe contul său de Facebook.

Vă amintim că acest campionat se va încheia abia duminică, 4 septembrie 2022.

David Popovici a ieșit, din nou, învingător! Sportivul a câștigat medalia de aur în finala de la 200 m liber a Campionatului Mondial de înot pentru juniori de la Lima. Băiatul a realizat un timp de 1:46,18. Pe locul doi s-a clasat Daniel Meszaros din Ungaria, care a realizat un timp de 1:48,19. Următorul a fost Filippo Berxtoni din Italia, care a primit bronzul, după ce a avut un timp de 1:49,05. David Popovici nu numai că a câștigat o nouă medalie de aur, dar a stabilit și un nou record.

„România şi-a trecut în cont o nouă medalie de AUR la această ediţie a Campionatului Mondial de înot pentru juniori de la Lima. Succesul a fost realizat de extraordinarul David Popovici, în finala probei de 200 m liber. Sportivul antrenorului Adrian Rădulescu a încheiat cursa cu timpul de 1:46.18 min. şi a câştigat fără emoţii medalia de AUR cu un nou record al competiţiei”, a anunțat Federaţia Română de Nataţie.

„David Popovici lovește din nou luând titlul de 200 m liber la Lima 2022”, a fost mesajul postat de FINA pe Twitter.

🇷🇴David Popovici strikes again taking the 200m Freestyle title in Lima 2022😮 #FINALima2022 pic.twitter.com/ZsgbxYFFa5

— FINA (@fina1908) September 1, 2022