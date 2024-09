După ce a fost numit președinte interimar al PNL Timișoara înainte de alegerile locale, fostul europarlamentar Cristian Bușoi a anunțat sâmbătă că nu va candida la alegerile parlamentare pe listele PNL Timiș, ci în Dolj, alături de președintele partidului, Nicolae Ciucă. El a exprimat dorința ca PNL să fie o forță principală în viitoarea guvernare.

Cristian Bușoi a exprimat sâmbătă pe Facebook onorarea sa față de votul unanim al organizației PNL Dolj de a face parte din echipa pentru alegerile parlamentare, alături de președintele PNL și viitorul președinte al României, Nicolae Ciucă, precum și de președintele organizației, Ștefan Stoica, un lider apreciat de colegi. El a menționat că este alături de toți colegii liberali pe listele parlamentare și din echipa PNL Dolj în bătălia electorală din această toamnă. Bușoi a subliniat că PNL dispune de soluțiile necesare pentru a aborda problemele cu care se confruntă România în aceste vremuri complicate. De asemenea, a afirmat că intră în campanie hotărât să prezinte viziunea PNL, axată pe creșterea performanței în atragerea fondurilor europene, reforma sănătății, reconstrucția industriei românești și modernizarea sistemului energetic.

”Sunt onorat pentru votul unanim al organizaţiei PNL Dolj de a fi parte a echipei pentru alegerile parlamentare alături de preşedintele PNL şi viitorul preşedinte al României, Nicolae Ciucă, de preşedintele organizaţiei, Ştefan Stoica, un luptător neobosit şi un lider iubit de organizaţie, alături de toţi colegii liberali de pe listele parlamentare şi din echipa extraordinară a PNL Dolj in bătălia electorală pe care o vom da în această toamnă. PNL are soluţiile necesare la problemele pe care le are România în aceste vremuri complicate. Intru în această campanie determinat să prezint viziunea PNL, atât pentru creşterea performanţei în atragerea de fonduri europene, cât şi pentru reforma sănătăţii, reconstrucţia industriei româneşti şi modernizarea sistemului energetic”, a scris, sâmbătă, pe Facebook, Cristian Buşoi.