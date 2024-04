În cadrul şedinţei solemne, Nicolae Ciucă a afirmat că la 2 aprilie 2004, steagul României a fost înălţat la sediul NATO din Bruxelles.

”La acea dată, mă aflam în Irak, la comanda batalionului de infanterie cu care România a participat la coaliţia internaţională. Îmi aduc aminte şi acum mândria pe care am resimţit-o – mândria că am contribuit, alături de colegii mei din armată, la această reuşită naţională istorică.

Președintele Senatului a mai spus că în 1990, stabilirea unei relații diplomatice cu NATO a reprezentat una dintre cele mai semnificative acțiuni de politică externă ale României. Acest lucru s-a întâmplat la scurt timp după căderea comunismului.

Potrivit lui Nicolae Ciucă, unii oameni își aduc aminte și astăzi summit-ul de la Madrid din 1997.

”Eu personal nu am uitat emoţia şi speranţa acelui moment, entuziasmul naţional pentru un proiect de ţară pe care ni l-am dorit cu toţii. Chiar dacă România nu a fost invitată să adere la NATO atunci, comunicatul final al Summit-ului de la Madrid a recunoscut progresele noastre. România se afla pe drumul cel bun. Tot în 1997, România şi Statele Unite au pus bazele Parteneriatului Strategic, care a devenit unul dintre pilonii politicii externe româneşti”, a adăugat președintele Senatului.

Liderul PNL a mai spus că ”mult aşteptata decizie de invitare a României în NATO a venit în anul 2002 la Praga iar doi ani mai târziu ţara noastră devenea membru cu drepturi depline al Alianţei Nord Atlantice”.

”Toate aceste momente au presupus acord politic larg. Ieşită din comunism, România se confrunta cu decalaje enorme în materie de instituţii, economie, armată, mentalităţi şi practici. Dar am reuşit să le transformăm, pentru că am ştiut ce vrem şi am fost uniţi.

Am construit o Românie democratică euro-atlantică. Suntem astăzi aici pentru că am avut susţinerea românilor. Suntem astăzi aici, ca stat important şi respectat în NATO, ca pilon de stabilitate în regiune, pentru că guverne diferite, cu ideologii şi viziuni diferite au înţeles că obiectivul naţional al aderării la NATO primează. Aş vrea ca cei mai tineri dintre noi să ştie aceste lucruri”, a declarat el.