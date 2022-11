Premierul Nicolae Ciucă a participat, miercuri, la cea de-a 30-a ediţie a „Topului Naţional al Firmelor Private din România-TOP 2022”. În cadrul evenimentului, prim-ministrul a declarat că este impresionat de realitatea investițiilor românești.

Nicolae Ciucă, impresionat de investițiile românești

„Toate măsurile pe care noi le-am luat au fost în concordanţă cu oportunităţile care ne-au fost la îndemână, atât prin fondurile de coeziune, cât şi prin PNRR. Reţin şi am să ţin minte toate dezbaterile pe măsurile care trebuiau implementate, procedurile tehnice care trebuiau să asigure echitate şi acces pentru între mediul de afaceri.

Este foarte clar că nu putem să ne îndeplinim obiectivele, fără să asigurăm un mediu de afaceri care să fie deschis pentru investitorii români.

Am fost într-o serie întreagă de vizite în ţară şi am reuşit să vedem şi investiţii străine, şi investiţii cu capital mixt, şi investiţii sută la sută româneşti. Sunt cât se poate de impresionat şi în acelaşi timp mândru, când am văzut care este totuşi realitatea investiţiilor româneşti, realitatea şi potenţialul capitalului românesc care se distinge foarte clar într-o serie întreagă de domenii unde putem să facem performanţă.

Este păcat să nu venim în sprijinul tuturor celor care, în momentul de faţă, pot să demonstreze că avem creativitate, avem resursă umană, şi avem un cadru în care să poată să încurajeze să continue investiţiilor şi să dezvoltaţi afacerile pe care dumneavoastră le aveţi”, a afirmat Nicolae Ciucă, miercuri la cea de-a XXX-a ediţii a „Topului Naţional al Firmelor Private din România – TOP 2022″, a declarat, miercuri, Nicolae Ciucă.

Nicolae Ciucă: Guvernul se va ține de cuvânt

De asemenea, premierul a subliniat că Guvernul se va ţine de cuvânt cu privire la implementarea procedurilor care vizează parcursul aderării ţării noastre la OCDE.

„Mai mult decât atât, am discutat şi ne vom ţine de cuvânt, în ceea ce priveşte implementarea procedurilor şi oportunităţilor pe care ni le oferă parcursul nostru în Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) şi în tot ceea ce urmează de aici încolo, până la dobândirea statutului de drept, sunt o serie întreagă de etape tehnice pe care le vom discuta cu dvs şi pe care le vom concretiza în măsuri administrative, astfel încât să putem să avem un mediu de afaceri reglementat în conformitate cu al celorlalte ţări care asigură 90% din potenţialul economic al lumii.

Mulţumindu-vă pentru onoare de a fi fost astă seară în faţa dvs, şi felicitându-vă pentru tot ceea ce faceţi, mulţumindu-vă că dvs sunteţi cei care menţineţi economia românească în echilibru şi îi daţi potenţial şi desigur speranţă pentru viitor, vă doresc în continuare succes în afaceri. Uşa Guvernului este permanent deschisă.

Vă aşteptăm şi, oricând este nevoie, venim în sprijinul dvs. Cu certitudine, nu este doar o exprimare de complezenţă. Ştiţi că, de fiecare dată când am vorbit ceva, ne-am ţinut de cuvânt. Ne vom ţine şi de aici înainte. Este o realitate pe care o vom demonstra în practică”, a mai spus Nicolae Ciucă.