Președintele PNL, Nicolae Ciucă, în timpul unei vizite vineri la Slatina, a vorbit despre situația neclară a candidaturii sale la alegerile prezidențiale. El a subliniat că partidul încă nu a luat o decizie oficială în acest sens.

De asemenea, a evidențiat angajamentul său de a-și asuma responsabilitățile, menționând că liderul unui partid ar trebui să fie în prima linie atunci când partidul este pregătit să concureze pentru victorie.

Ciucă a spus că PNL are resurse umane valoroase și are capacitatea de a câștiga alegerile din 2024. Totuși, el a menționat că, deși este pregătit să-și asume responsabilitățile, o decizie concretă în această privință va fi luată de structurile partidului și comunicată oficial la momentul potrivit.

„Când va veni vremea, vom vorbi despre toate. (…) PNL are cea mai valoroasă resursă umană, are capacitatea, are potenţialul (…), poate să îşi asume abordarea şi câştigarea alegerilor în 2024, pornind inclusiv de la premisa rezultatelor din ciclul electoral trecut.

Ca atare, nu poţi să ceri unui partid să vină să câştige alegerile şi preşedintele partidului să se dea la o parte. Doar că la acest moment nu s-a stabilit nimic, pentru că o astfel de decizie se ia în forurile partidului, există o decizie la nivel de partid şi atunci o vom anunţa. Dar, cu certitudine, nu ne dăm înapoi de la nicio responsabilitate”, a spus Ciucă, fiind întrebat despre posibilitatea unei candidaturi a sa la Preşedinţia României.