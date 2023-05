Purtătorul de cuvânt al Guvernului Dan Cărbunaru a făcut duminică, 28 mai, mai multe declarații privind greva profesorilor. Explicațiile vin după ce sindicaliştii din educaţie afirmă că nu au primit invitaţii pentru o nouă rundă de negocieri.

Nicolae Ciucă a dat ordinul

Potrivit lui Dan Cărbunaru, începand de maine, ministrul Muncii, Marius Budăi, va începe dialogul cu sindicaliștii din Educatie și nu numai, pentru noile grile ale salarizării.

Premierul Nicolae Ciucă a dat ordin ca până miercuri, la ședința de Guvern, sa poată avea loc o formulă optima privind salarizarea în sistemul bugetar

„Din dispoziția domnului prim-ministru Nicolae Ciucă, începând de mâine, ministrul muncii, domnul Marius Budăi, începe deja dialogul cu reprezentanții sindicatelor, desigur, începând cu cei ai educației, dar nu numai, pentru noile grile ale viitoarei legi a salarizării.

Am anunțat deja zilele trecute accelerarea calendarului, devansarea sa pentru data de 15 iulie. Era fixat ca termen în PNRR sfârșitul acestui an, în decembrie, dar iată că 15 iulie este termenul asumat la nivelul Guvernului, pentru a avea noile grile ale salarizării personalului din sistemul bugetar şi pentru a câștiga timp, deoarece 15 iulie este termenul până la care Experții Băncii Mondiale sunt așteptați să-și prezinte opinia, analizele și viziunea privind cum ar trebui să arate noile grile ale salarizării din sistemul public, în paralel, pentru a reuși să comprimăm cât mai mult etapele necesare pentru a ajunge la o variantă finală și corectă a sistemului de salarizare publică din România.

Ministrul muncii va începe, așadar, începând de mâine, consultările, discuțiile, dialogul cu reprezentanții sindicatelor din toate domeniile, începând cu educația. Este una dintre solicitările pe care liderii sindicali le-au adresat și, iată, Guvernul prin ministerele responsabile. În cazul nostru, ministrul muncii, Ministerul Muncii demarează rapid, devansând inclusiv procesul de dialog pe această temă.”, a mai spus Dan Cărbunaru.

Explicații privind greva din Educație

Potrivit lui Dan Cărbunaru, Executivul nu s-a răzgândit, astfel că cei care fac parte din personalul nedidactic vor primi în continuare 1000 de lei, iar profesorii 2500 de lei.

„Activitățile derulate de Guvernul României pentru a rezolva problemele semnalate de liderii sindicatelor din educație au continuat și în aceste două zile și sunt în măsură să vă prezint continuarea implementării măsurilor pe care Guvernul le-a anunțat în aceste zile, în care dialogul permanent pe care l-am derulat cu liderii sindicatelor din educație au generat, iată, și implementări ale măsurilor așteptate în sistemul din educație.”, a spus Dan Cărbunaru.

Guvernul pregătește un OUG pentru creșterea salariilor

„Astăzi voi anunța faptul că Guvernul României a pregătit ordonanța de urgență care va asigura majorări ale veniturilor personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic, repet, în contextul discuțiilor pe care reprezentanții Guvernului le-au purtat în aceste zile cu liderii sindicatelor din educație și voi prezenta ceea ce în următoarele minute, deja, inițiatorii actului normativ, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, care răspunde de asigurarea resurselor europene pentru implementarea acestor măsuri și Ministerul Educației le vor posta, în procesul de transparență decizională, pe site-urile proprii, urmând ca acest act normativ să ajungă pe masa Guvernului și în cel mai scurt timp să fie și aprobat.

Este un efort bugetar care depășește suma de 700 de milioane de lei, cu resurse europene, 410 milioane de lei bani europeni din Programul Educație și Ocupare pentru perioada 2021-2027, respectiv 313 milioane lei din bugetul național. Așadar, în total, 723 de milioane de lei, care se vor adăuga la cele 300 de milioane de alocate pentru majorarea salariilor, veniturilor personalului nedidactic din Anexa 8, lucru care s-a întâmplat deja vineri.

Împreună sunt 1 miliard 23 de milioane de lei pe care Guvernul îi alocă, iată, în aceste zile, pentru majorările veniturilor personalului din sistemul educațional. Sunt 273.532 de beneficiari, practic, toți angajații din sistemul de învățământ, care vor primi în mod diferențiat – mă voi referi aici la ceea ce se va aloca personalului didactic și didactic auxiliar, respectiv personalului nedidactic, următoarele sume: cei 2.500 lei, care reprezintă măsuri de susținere, fie sub formă de primă de carieră didactică, fie sub formă de primă de compensare salarială, care va asigura un regim tranzitoriu până la adoptarea noii grile de salarizare, acoperirea parțială a costurilor generate de rata inflației și tranziția spre noua grilă de salarizare; pentru personalul didactic și didactic auxiliar și alte sume, în total, 1.000 lei pentru personalul nedidactic, care vor primi acești acești bani în iunie și în septembrie, în timp ce personalul didactic și didactic auxiliar va primi 1.000 lei în luna iunie și, practic, în săptămânile care urmează și 1.500 lei în luna octombrie, așa cum am anunțat.”, a mai spus purtătorul de cuvânt al Guvernului.

Modele europene deja implementate

„Acest nou pas este dovada faptului că Guvernul tratează cu mare seriozitate nevoile reale, așteptările oamenilor care lucrează în sistemul educațional și, desigur, ține cont de o serie întreagă de realități, nu doar de la nivelul țării noastre, dar și de la nivelul altor state europene care au implementat soluții similare pentru personalul din educație și sunt în măsură să vă prezint câteva exemple de modele europene care deja sunt în implementare.

Indemnizații aferente altor sarcini și responsabilități .Este cazul Franței, profesorilor din Croația, Muntenegu sau Italia, alocații aferente condițiilor de predare, cum este cazul Franței sau alocații, plăți suplimentare sau compensații financiare bazate pe alte criterii, cum se întâmplă în Bulgaria, Franța, Croația și Polonia.

Acestea sunt doar câteva repere europene care arată faptul că există o preocupare la nivelul multora dintre guvernele de pe continent, pentru a compensa, pentru a interveni cât mai rapid și cât mai concret în sprijinul personalului din educație. „, a mai spus Dan Cărbunaru.