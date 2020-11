„Nu am intrat de mult în contact”, a reacționat Nelu Tătaru după ce i s-a transmis că Virgil Popescu a fost infectat cu infamul COVID-19.

Ce a transmis Virgil Popescu

Weekend-ul trecut, ministrul Economiei a trebuit să plece în Israel iar înainte de plecare a făcut un test pentru coronavirus care a ieșit negativ.

Duminică seara, ministrul a avut simptome de febră, motiv pentru care luni a făcut un nou test pentru coronavirus care a ieșit pozitiv. Acesta subliniază că nu a avut simptome grave și că familia sa este în regulă.

Mai mult decât atât, acesta a subliniat că masca de protecție este utilă dar chiar și cu respectarea regulilor, virusul ”nu iartă”.

„Astăzi am fost testat pozitiv cu COVID-19. Am urmat protocolul și sunt încrezător că va fi bine. Sâmbătă am fost testat pentru plecarea în Israel. Testul a fost negativ. Duminică noaptea am avut simptome de gripă. Astăzi am făcut un nou test, care a ieșit pozitiv. Nu am simptome grave, pentru moment. Cei apropiați sunt în regulă. Aveți grijă mare de fiecare dintre voi. Masca vă poate proteja. Am respectat regulile, dar acest virus nu ”iartă”. Sunt încrezător că voi trece și peste această perioadă. Că este multa treabă de făcut”, a transmis Virgil Popescu pe Facebook.

Coronavirus, 2 noiembrie

Până astăzi, 2 noiembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 250.704 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).

177.361 de pacienți au fost declarați vindecați.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 4.041 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.

Până astăzi, 7.153 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.

În intervalul 01.11.2020 (10:00) – 02.11.2020 (10:00) au fost raportate 86 decese (48 bărbați și 38 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Dolj, Gorj, Ialomița, Iași, Maramureș, Mehedinți, Neamț, Olt, Prahova, Sălaj, Sibiu, Suceava, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vrancea și Municipiul București.

Sursă foto: INQUAM/Sabin Cîrstoveanu.