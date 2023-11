Președintelui AUR, George Simion, i s-a cerut să se testeze antidrog pentru a demonstra că nu a consumat substanțe interzisă.

Simion a acceptat „challenge-ul” și s-a dus la Spitalul Obregia, unde i s-au recoltat probe de urină. El a spus că se supune oricărui fel de test, dar a fost la Obregia pentru că este singurul spital acreditat pentru astfel de teste. În plus, rezultatele se dau în maximum un sfert de oră. Președintele AUR a ieșit negativ la 10 tipuri de droguri, după ce specialiștii i-au analizat mostrele biologice.

„Test antidrog, urină, pentru că se dau rezultatele în 10-15 minute. Mă supun la orice test. Negativ, la 10 substanțe. Cei de la Obregia sunt singurii acreditați pentru astfel de teste. Mi-au zis mulți că am făcut o prostie, că putea să iasă fals pozitiv. Dar să facă și ceilalți. Nu am nimic de ascuns, dacă aveam ceva de ascuns, mă eliminau până acum ăștia” a spus Simion.

Șeful AUR a întărit că nu a consumat niciodată în viața sa droguri, nici în copilărie, nici în facultate. El a povestit că a crescut în zona pieței bucureștene Bobocica și a văzut multe acolo. Mai ales în zonele Răcari și Dristor, la începutul anilor 2000. Simion a mai afirmat că în România intră foarte multe droguri și a acuzat că rețelele sunt „patronate” de către procurori, judecători și polițiști.

„Eu eram mai înțepat de mic. O țigară de tutun în clasa a 4-a, avea tata niște tutun pe masă. Am deschis o țigară, am văzut că nu e nicio treabă. Stupefiante niciodată. Dar am colegi care recunosc că folosesc în mod uzual, alții nu recunosc, deși sunt unii care spun că i-au văzut. Multe vieți au fost distruse de acest flagel din ce în ce mai mare. (…) Întrebați jumătate din taximetriști care sunt străzile de unde poți să îți iei droguri și ei te duc, sub protecția poliției” a declarat liderul AUR, la România TV.