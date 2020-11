Anunț extrem de important al ministrului Sănătății, Nelu Tătaru. În urma controalelor mixte demarate de echipe ale Direcţiilor de Sănătate Publică şi ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă în toate secţiile de terapie intensivă de la nivel naţional nu vor fi aplicate amenzi, ci se vor realiza planuri de conformare.

Nelu Tătaru anunță controale în spitale!

„Momentul este unul în care nu neapărat facem un control. Facem o evaluare a tot ce înseamnă instalaţii, a tot ce înseamnă aparatură şi a tot ce înseamnă circuite. Ele pot fi remediate. În acest moment, aceste evaluări nu sunt cele care vor de amenzi sau vor da anumite restricţii. Nu. Vor da nişte planuri de conformare, pentru a ne putea asigura că acele secţii de terapie intensivă îşi pot desfăşura activitatea în condiţii de siguranţă, atât pentru pacient, cât şi pentru corpul medical”, a precizat Nelu Tătaru la Digi24.

Acesta a subliniat faptul că în multe spitale s-a făcut în 2020 o modernizare forţată, iar acum trebuie asigurări că modificările făcute respectă normele de siguranţă.

„Noi am făcut în acest an o modernizare forţată, atât ca dotare, cât şi ca adaptare a terapiilor intensive în funcţie de necesităţile pe care le-am avut în acel moment. Am avut un număr de paturi, am extins această terapie intensivă, ne-am adaptat la spitalele non-COVID, mergând şi acolo pe paturile de terapie intensivă. Vreau să ne asigurăm că această extensie se face în condiţii legale şi de siguranţă, atât pentru pacient, cât şi pentru personalul medical. Reaşezarea, reevaluarea a tot ce înseamnă instalaţii electrice, reţele medicale, aparatură, circuite sunt prioritare în acest moment”, a spus ministrul Sănătăţii.

În acelaşi context, Tătaru a afirmat că recomandă spitalelor ca evaluările lucrărilor ce trebuie executate să se realizeze cu personal de specialitate, iar întreţinerea aparaturii, cu firme de mentenanţă, şi nu în regim propriu, pentru a putea preîntâmpina probleme de genul celor de la spitalul din Piatra Neamţ.

Echipe mixte ale Direcţiilor de Sănătate Publică şi ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă desfăşoară, începând de luni, controale în toate secţiile de terapie intensivă de la nivel naţional pentru verificarea instalaţiilor şi a condiţiilor de punere în funcţiune a aparaturii medicale.

