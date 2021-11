Astăzi, Nicolae Ciucă a făcut un anunț surprinzător! După ce a fost propus pentru ocuparea funcției de premier al României de către PNL, acesta a spus că nu intenționează să intre în coaliția de guvernare fără PSD, UDMR și minorități. El a evidențiat faptul că nici liberalii nu își doresc o coaliție fără social-democrați.

Întrebat de jurnaliști ce soluție ar putea fi aplicată pentru deblocarea negocierilor cu UDMR, Nicolae Ciucă a răspuns:

„În acest moment se poartă negocieri, urmând ca, în funcție de deciziile care vor fi luate la nivelul fiecărei formațiuni, să ne întoarcem la masa negocierilor și să găsim soluții”, a declarat Nicolae Ciucă.

Negocierile au fost suspendate

Nicolae Ciucă a declarat, vineri după-amiază, că negocierile au fost, momentan, suspendate. În prezent, nu s-a decis dacă această suspendare va fi făcută doar pentru câteva ore sau până în dimineața zilei de sâmbătă, potrivit antena3.ro. Politicianul a explicat că negocierile vor fi deblocate în curând.

„Noi nu vrem să intrăm în coaliție fără PSD”

Acesta a explicat că, până în acest moment, au fost încheiate discuțiile pe capitolul social și politic, iar negocierile urmează să continue după o pauză. PNL, PSD și UDMR intenționează să finalizeze tratativele până la finalul weekend-ului deoarece săptămâna viitoare urmează convocarea președintelui Klaus Iohannis la negocieri la Palatul Cotroceni.

„Am convenit pe capitolul social, l-am încheiat, pe politic s-a încheiat, este redactat. Avem în continuare de ajustat câteva elemente la Justiție și am demarat negocierile pe ministere. În momentul acesta fiecare dintre noi am convenit să luăm o pauză și vom continua discuțiile, urmând ca în această după-amiază sau mâine dimineață să reluăm negocierile. Fiecare minister este foarte important și nu există absolut niciun fel de discuție ca una din formațiuni să iasă din coaliție. Sunt tehnici de negociere și fiecare își negociază lucrurile. Nici noi nu vrem să intrăm în coaliție fără PSD, UDMR și minorități. Vom debloca această situație”, a declarat Nicolae Ciucă.

PSD amenință

PSD va ieși din coaliție dacă UDMR sau minoritățile nu vor face parte din viitorul guvern pentru că ”nu are alt mandat de la partid”.

Marcel Ciolacu a spus că nu s-a discutat despre un viitor guvern PSD-PNL, fără minorități sau UDMR, astfel că viitoarea guvernare trebuie să aibă exact aceeași compoziție politică stabilită inițial.

”Am finalizat capitolul social, IMM și investiții, 7% investiții, am finalizat acordul politic, urmând ca până duminică toate negocierile să fie finalizate, astfel încât de luni să intrăm în procedura pentru ca să ne ținem de cuvânt, astfel ca joi România să aibă un guvern. Sunt normale anumite discuții când formezi o coaliție, când ai negocieri, eu asigur românii că joi avem un guvern. Trebuie să înțelegem toți care purtăm aceste negocieri că până duminică aceste negocieri trebuie să se termine. Situația se deblochează prin negocieri.

Noi am pornit ca această coaliție va fi formată din PNL, PSD, UDMR și minorități. Nu am alt mandat de la partid pentru altă majoritate. Logic înseamnă că eu n-am mandat pentru un guvern PSD – PNL. Dacă UDMR iese, iese și PSD pentru că nu am alt mandat”, a declarat vineri, Marcel Ciolacu.