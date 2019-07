Avocatul Cosmin Bolosin a oferit detalii incredibile despre întoarcerea Elenei Udrea în România. El a explicat de ce ar fi venit aceasta acasă dar și la ce risc se expune.

”Cu siguranță că din punct devedere legal Elena Udrea nu riscă nimic. Atâta timp cât Elena Udrea nu are o măsură preventivă și atâta timp cât temeiurile nu s-au modificat absolut deloc atunci Elena Udrea nu mai poate fi reținută sau arestată în prezentul dosar. Cu siguranță că Elena Udrea dacă mai are un dosar de urmărire penală la DNA sau la alte organe de urmărire penală din țară atunci poate să riște ceva. Dar în prezentul dosar mandatul de arestare preventivă nu mai există. Ea este o femeie liberă nu are nicio măsură preventivă și îmi vine foarte greu să cred că va mai avea o măsură preventivă”, a declarat avocatul Cosmin Bolosin, la România TV.

”Din punctul meu de vedere cred că doamna Elena Udrea a făcut o chestiune excepțională. Vă dați seama că o țară care nu aparține Uniunii Europene și o țară mult în spatele României nu poate să ofere nimic. Vă dați seama de condițiile de penitenciar din acea țară sunt deplorabile față de o țară a Uniunii Europene. Din punct de vedere al cetățeniei cu siguranță că dumneaei nu va putea obține o cetățenie, și-a dat seama de acest lucru și de aceea a venit în România. Cu siguranță că pentru Elena Udrea este mult mai bine să se apere personal în fața unei instanțe de judecată unde poate să își spună punctul de vedere”, a arătat Cosmin Bolosin.

