Medicul Monica Pop a dezvăluit detalii emoționante despre una dintre primele sale încercări. În copilărie, la doar opt ani, locuind cu bunica ei, a fost trezită în miez de noapte și i s-a spus că bunica simte că a venit momentul să plece.

În grabă, a fost trimisă la un membru al familiei să cheme mama să vină să o ia acasă.

Acel moment a lăsat o amprentă profundă asupra ei, determinând-o să-și regândească comportamentul.

Temându-se că acele încurcături ale copilăriei ar putea duce la excluderea din familie în cazul unei tragedii, Monica s-a cumințit și a devenit mai atentă la comportamentul ei.

Monica Pop a exprimat că bunica ei a fost considerată cea mai frumoasă persoană din lume pentru ea și va rămâne așa pentru tot restul vieții sale.

„Bunica mea a fost cel mai frumos om din lumea asta pentru mine și așa va rămâne câte zile o să am în lumea asta.

Am luat bătaie de la 7 la 12 ani în fiecare zi, pentru că avea dreptate bunica mea, eram foarte neastâmpărată și am făcut tot felul. Am învățat bine întotdeauna, dar în rest alte calități, mai încet, mai puțin”, a mai transmis aceasta.