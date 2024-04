Medicul Monica Pop a povestit, în emisiunea „Doctor de nota 10”, despre un caz care a surprins-o în urma unui control oftalmologic.

Aceasta a povestit despre o mamă care a venit cu copilul la un control oftalmologic, după ce a observat un comportament ciudat atunci când face activități pe partea dreaptă.

În urma controlului, medicul a spus că nu are nicio problemă, însă mama acestuia a insistat că cel mic nu vede cu ochiul drept.

Întrebată de ce spune acest lucru, mama copilului a explicat medicului oftalmolog că fiul ei face totul prost pe partea dreaptă.

„A venit odată la mine o învățătoare din judeţul Vrancea care avea un copil de şase ani. Era perfect. L-am urmărit, totul era în regulă. Şi mi-a zis mama că el nu vede cu ochiul drept.

În capul meu mi-am spus că este într-o dungă mama. Şi am întrebat de ce zice asta şi mi-a spus că tot ce face în partea dreapta face prost. Se împiedică, sparge, împinge, loveşte cu cotul şi în stânga nu. Este prima dată şi singura într-o carieră de 25 de ani în care am văzut aşa ceva. Nu m-aș fi gândit niciodată să văd ce face fata mea în dreapta sau în stânga. Femeia asta a observat. Eu am fost convinsă că nu are dreptate.”, a povestit ea.