MC-CLIC, un operator de drone cu sediul în Monaco, a reușit, pentru prima dată, o livrare cu drona către un yacht aflat în largul Mării Mediterane. O dronă electrică a fost utilizată pentru a transporta un pachet de 5 kilograme cu articole de lux.

Livrarea s-a efectuat din portul Fontvieille, sudul Principatului Monaco, pe un iaht lung de 73 de metri, de 35 de milioane de dolari, administrat de Coral Ocean.

O dronă a livrat un pachet de lux pe un yacht din Monaco

Potrivit Blick, Livrarea-test a fost organizată de către operatorul de drone monegasc în colaborare cu producătorul suedez Kookiejar și Superyacht Supplies, o companie responsabilă cu furnizarea de iahturi.

Aceasta a conținut o sticlă de șampanie Dom Pérignon 2008, o cutie de caviar Azure de 500 de grame, un parfum și un ceas de lux Ralf Tech.

După un zbor de un kilometru, bunurile au ajuns în siguranță pe puntea elegantă a ambarcațiunii.

Nu s-au oferit detalii în legătură cu costul de producție pentru dronă și taxa pentru livrare.

Dezvoltarea ulterioară a tehnologiei ar putea permite furnizarea comenzilor către clienții aflați la 50 de kilometri de coastă într-un timp foarte scurt.

„Suntem încântați să prezentăm potențialul livrărilor cu drone către superiahturi, permițând o logistică mai rapidă, mai convenabilă și mai atentă la mediu pentru industria maritimă”, a declarat Andrew Maidment, directorul general al Superyacht Supplies.

Livrarea-test a fost realizată pe data de 30 septembrie și a fost susținută de Aviation Civile și de Autoritatea Maritimă din Monaco, relatează TheDrinkBusiness.

Dacă va fi aprobat, serviciul poate asigura drone care pot transporta bunuri de până la 40 de kilograme.

Cum se poate ascunde un elicopter pe un yacht

Multe superyacht-uri au heliporturi, însă modelul M/Y V6 are un loc sigur pentru a „ascunde” un elicopter. Nu este însă ușor de depozitat sub puntea yacht-ului.

Înainte ca elicopterul să poată fi depozitat, echipajul trebuie să plieze palele rotorului principal. După aceea, deschid depozitul ascuns care este încorporat sub puntea superyacht-ului.

Ulterior, elicopterul este fixat cu grijă pe platforma din interiorul hangarului astfel camuflat.

Platforma poate fi coborâtă și ridicată prin apăsarea unui buton. Iar atunci când este coborât, elicopterul este ascuns vederii sub puntea superyacht-ului, potrivit supercarblondie.