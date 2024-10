Serena Williams a trecut printr-o operație dificilă, dar cu ajutorul Lui Dumnezeu a trecut peste această cumpănă. Vedeta a decis să împărtășească totul cu admiratorii ei din lumea largă. Pe patul de spital, vizibil emoționată, această și-a deschis sufletul în fața a mii de persoane care folosesc TikTok.

În primăvară, sportiva în vârstă de 43 de ani, a observat că are o umflătură pe gât. S-a dus imediat la doctor, a făcut un RMN, apoi i s-a spus că are un chist branhial pe care nu trebuie să-l extirpe dacă nu vrea, așa că ea nu l-a scos, dar a observat că el continuă să crească.

Vedeta a făcut mai multe teste și o biopsie mai târziu, iar medicii au sfătuit-o să îl îndepărtez cât mai repede deoarece era de mărimea unui grepfrut mic și se putea infecta sau chiar sparge.

Sportiva din SUA se simte extrem de recunoscătoare și de norocoasă că totul a mers bine că este sănătoasă.

„În luna mai am găsit o umflătură pe gâtul meu. M-am dus imediat la doctor, am făcut un RMN și mi s-a spus că am un chist brahial. Ați auzit vreodată de asta?

Mi-au spus că nu trebuie să mi-l extirpe dacă nu vreau. Așa că nu l-am scos, dar a continuat să crească. Am decis să fac mai multe teste și 3 teste și o biopsie mai târziu, totul este încă negativ, dar medicii m-au sfătuit să îl îndepărtez cât mai repede, deoarece era de mărimea unui grepfrut mic și se putea infecta sau, mai rău, se putea scurge.

Așa că aceasta sunt eu, eliminându-l. Mă simt atât de recunoscătoare și norocoasă că totul a mers bine și, mai presus de toate, sunt sănătoasă. Încă am făcut-o la American doll cu Olympia așa cum am promis. Și da, totul este în regulă”, a scris jucătoarea de tenis pe TikTok.