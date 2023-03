O zi plină de surprize pentru Mirela Vaida

Îndrăgita prezentatoare a avut parte de o surpriză emoționantă cu ocazia zilei sale de naștere. Colegii ei de la Acces Direct i-au pregătit un moment special, în direct, care a impresionat-o. Mai exact, chiar în momentul în care a început emisiunea, Mirela Vaida a primit un buchet imens de flori și un tort roz, în semn de apreciere.

Surpriza a fost apreciată de prezentatoarea TV care s-a simțit foarte emoționată de gestul acestora.

„Parcă ați știut în ce rochie mă îmbrac! Totul e roz. Vai, ce frumos! La noi e o zi ploioasă, dar pe mine m-a înseninat foarte tare bucuria pe care am avut-o.

M-am bucurat foarte tare când am ajuns la serviciu și când am trăit clipe foarte frumoase cu colegii din redacție și cu voi, cei care ne sunteți alături în fiecare zi. Azi e ziua mea, dar sărbătorim prin muncă, după aia distracția”, a spus Mirela Vaida.

Vedeta, copleșită de gândurile bune și emoționante

Emoționată, ea le-a mulțumit rudelor, prietenilor și tuturor celor care au făcut azi o zi fantastică pentru ea. Într-o postare pe pagina ei de socializare, Mirela Vaida a mărturisit că s-a simțit copleșită de numeroasele mesaje primite și de toate „gândurile bune și emoționante”.

„Veni si ziua lui 41!! Dragii mei, am avut o zi aniversara absolut fantastica! Vreau sa va multumesc, fiecaruia in parte, pentru miile de mesaje transmise, pentru toate gandurile bune si emotionante! M-ati coplesit!

Ziua mea a fost perfecta datorita copiilor mei care mi-au sarit in pat dis-de-dimineata, datorita colegilor mei „nebuni” si frumosi de la Acces Direct care mi-au pus jilt in fata redactiei, afara, in ploaie si care au mai scos si cativa ciresi de plastic pentru o atmosfera mai primavarateca, datorita voua, rude si prieteni! (…) Multumesc, dragi prieteni, ca existati si ca imi faceti viata asa frumoasa!”, a transmis vedeta într-o postare pe Facebook.