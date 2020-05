„Da, unde dai și unde crapă. Eu am fost întotdeauna un copil tare controversat așa, ca stări de spirit. Am fost un copil foarte conștiincios în școală, în momentul în care s-a pus problema la ce liceu să merg, cea mai mare provocare pentru mine, care erau un artist și un olimpic național la Limba și Literatură Română în gimnaziu, în clasa a 7-a, faptul că am primit provocarea din partea părinților mei să merg la Liceul de Informatică, ceea ce însemna o cu totul și cu totul altă abordare, a fost pentru mine o adevărată provocare, am luat-o așa și m-am dus la unul dintre cele mai grele licee de matematică, ficiză, informatică din țară, Liceul „Grigore Moisil” din Iași”, a povestit Mirela Vaida, potrivit dcnews.ro

Visul de a deveni avocat pledant

„Vreau să spun că acolo mi-a fost foarte greu, pentru că eram așa un artist. Profesoara de matematică îmi spunea „Steaua fără nume”, pentru că pe vremea aia era un turneu în țară la care s-au lansat Mirabela Dauer și alte artiste cu nume grele. Și ea săraca îmi spunea așa în clasa a 9-a, pentru că era vedea că eu sunt un artist pasionat de Limba și Literatură Română, de olimpiade, umanist prin structură care se chinuia să facă față unei clase extrem de grele și de performante și matematică, fizică și informatică. Nu m-am lăsat, ambițioasă cum am fost, am avut rezultate foarte bune, astfel că în clasa a 12-a am terminat cu media 9,72, cu coroniță, clasa a 11-a cu 9,05, premiul doi, țin și acum minte.

Am încercat să mă adaptez, mi-am dat seama însă că nu pot face o carieră din asta și mi-am urmat visul de a deveni avocat pledant și de aceea am venit la una dintre cele mai grele Universități din țară, la Universitatea din București, unde am fost un student silitor, zic eu. Nu cel mai bun, nu cu note mari, dar un student silitor, pentru că la Drept dacă nu tocești atâtea manuale și tratate nu ai cum să treci”, a adăugat artista.

Începutul carierei în televiziune

„Eram studentă în anul trei și am auzit de un casting la o televiziune, se întâmpla în 2004, m-am dus ca reporter și de atunci am rămas în televiziune și nu știu cum am început emisiunile în direct și numai așa continui de vreo 16 ani. Nu am avut parte de alte emisiuni, decât direct, zi de zi, ceea ce-mi și place foarte tare, mă provoacă și nu cred că o emisiun poate să-ți dea mai multă adrenalină și mai multă concentrare decât o emisiune zilnică, live”, a conchis aceasta.