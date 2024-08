Președintele Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, a declarat recent că în cadrul ședinței Consiliului Politic Național vor fi aprobate condițiile de înscriere la alegerile interne din partid.

Ciolacu a subliniat importanța aducerii unor schimbări în echipa sa și a propus extinderea acesteia cu încă patru vicepreședinți pe domenii specifice.

Marcel Ciolacu a anunțat că discuțiile privind candidaturile la alegerile interne ale PSD vor fi abordate în cadrul ședinței Consiliului Politic Național. El a menționat că dorește să vină cu o echipă nouă și că este necesar să țină cont de rezultatele obținute la alegerile locale și europarlamentare. Ciolacu a explicat că extinderea echipei cu patru vicepreședinți va reflecta necesitățile partidului în această nouă etapă.

„O să fie o discuţie, cum e normal. (…) Am intrat în zona statutară. Astăzi aprobăm care sunt condiţiile să te înscrii, care sunt condiţiile pentru partid, cum mergem cu moţiune la candidaturile în interiorul partidului. O să vin cu o echipă. Normal că doresc şi schimbări în această echipă, de aceea am şi dorit să o extindem cu încă patru vicepreşedinţi pe domenii, fiindcă au trecut două rânduri de alegeri, alegerile locale şi europarlamentare. E normal să ţin cont de acest lucru”, a declarat Marcel Ciolacu.

În ceea ce privește posibilitatea ca PSD să permită înscrierea unor candidați independenți în cursa internă, Ciolacu a afirmat că această opțiune a fost discutată în interiorul partidului.

Cu toate acestea, până în prezent, nu a existat nicio solicitare oficială din partea unui candidat independent pentru a candida din partea PSD.

„A fost o discuție în interior, am avut cu colegii mei această discuție. Cu toți am lăsat această portiță deschisă, până în acest moment, și am intrat pe ultima sută, nu a existat nicio solicitare a unui candidat independent să candideze din partea Partidului Social-Democrat”, a precizat Ciolacu.