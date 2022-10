Avem responsabilitatea de a-l exploata până la capăt

Mircea Geoană a punctat faptul că „ne oprim la jumătatea drumului” și în acest domeniu, la fel ca și în cazul „altor povești românești de succes”.

„Noi, românii, avem ceva în plus față de celelalte popoare. Avem privilegiul de a ne fi născut și de a trăi într-o țară bogată în potențial agricol și mediu natural. Acest potențial e, poate, trăsătura cea mai statornică a mândriei noastre naționale.

Și tocmai pentru că suntem prizonierii acestui potențial, avem responsabilitatea de a-l exploata până la capăt.

Astăzi, ca și în cazul altor povești românești de succes, ne oprim la jumătatea drumului. Ne mândrim cu faima de a putea fi grânarul Europei, fără, însă, să fim. Ne mândrim cu aspirația de a hrăni o mare parte din țările lumii, fără însă să le hrănim.

Suntem inteligenți și harnici, o știm cu toții și ne-o tot repetăm. Dar nu reușim s-o dovedim lumii întregi. O ținem numai pentru noi”, a declarat Mircea Geoană.

Trăim sub valoarea noastră agricolă și industrială

În opinia sa, țara noastră se află sub valoarea sa agricolă și industrială reală, iar fermierii și antreprenorii români trebuie susținuți pentru a compensa decalajul față de ceilalți competitori europeni și internaționali.

„Cunoașteți cu toții povestea agriculturii românești: o puteți citi în orice supermarket, pe etichetele produselor de import. O vedem și la modul în care tranzitul grânelor din Ucraina prin România a afectat ecosistemul nostru. Adevărat, trăim într-o piață globalizată, iar crizele vor continua să apară – și asta nu putem influența decât marginal. Dar trăim sub valoarea noastră agricolă și industrială, iar fermierii și antreprenorii români trebuie să fie susținuți energic și explicit pentru a compensa decalajul de resurse față de competitorii lor europeni și internaționali.

Și nimeni nu poate da vina pe științele vieții. Agronomia, zootehnia, bioingineria, medicina veterinară n-au nicio vină. Noi aici ne luptăm, de fapt, cu propriul defetism, cu propria mentalitate.

Una care, din păcate, spune mai mult povestea irosirii unui talent pe care îl avem, știm că îl avem și am demonstrat că îl avem. Îl avem în cultură, în știință, în conștiință. Chiar și în politică. L-am folosit în momentele cruciale, în războaie și revoluții, atunci când România a avut nevoie de el ca să-și împlinească idealurile naționale.

Nu l-am folosit, însă, în pauze. În vremuri de pace. În lungile perioade în care lumea înaintează lin, fără crize, fără războaie, fără tulburări, pentru a ne dezvolta în ritmul statelor avansate”, a mai spus Secretarul General Adjunct NATO.

Istoria nu mai are răbdare cu noi

Mircea Geoană consideră că România a rămas în urmă și azi se află „într-o cursă pentru recuperarea timpului istoric pierdut”.

„Cu tot talentul nostru, cu potențialul nostru, cu toate calitățile spirituale și morale pe care le ținem strâns la piept, am rămas în urmă. Am acumulat decalaje, am adunat distanțe mari între noi și statele moderne. România se află azi într-o cursă pentru recuperarea timpului istoric pierdut.

Istoria nu mai are răbdare cu noi si cu status-quo-ul actual. În jurul nostru întreaga lume se schimbă din nou.