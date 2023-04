În cadrul unei intervenții video la Conferința internațională Cyber Diplomacy, Mircea Geoană a vorbit despre provocările aferente schimbărilor tehnologice din societate și a descris perioada actuală ca fiind „o epocă a competiţiei dintre marile puteri, cu o revoluţie masivă a tehnologiei”.

Inteligența artificială poate ajuta la progresul uman, dar poate fi și periculoasă

Secretarul general adjunct al NATO a detaliat spunând că imensul progres al tehnologiei şi al cybertehnologiei, al Inteligenţei Artificiale are o parte pozitivă, constructivă, care duce la progres uman, dar şi „partea întunecată, cu regimuri autoritare şi numeroşi alţi actori”.

„Mare parte din această realitate nu este guvernată de nicio regulă”, a spus el, subliniind că „folosirea responsabilă a tehnologiei este elementul-cheie pentru rezilienţa societăţilor”.

Mircea Geoană a vorbit, totodată, despre rezilienţa la nivelul UE şi NATO în ceea ce priveşte pericolul dezinformării. „Trăim într-un moment al unei uriaşe transformări”, a arătat Mircea Geoană, potrivit Agerpres.

Marți, pe data de 25 aprilie, Centrul de Diplomaţie Cibernetică din cadrul ICI Bucureşti organizează cea de-a doua ediţie a Conferinţei internaţionale Cyber Diplomacy.

Mircea Geoană se află la Paris

Luni și marți, Mircea Geoană se află la Paris, în Franța, unde va avea întâlniri cu înalţi oficiali francezi şi va participa la un dialog cu studenţi în cadrul unui eveniment organizat de Universitatea „Sciences Po”.

Secretarul general adjunct al NATO va avea întâlniri cu ministrul francez pentru Europa şi Afaceri Externe, Catherine Colonna, şi cu şeful Apărării, generalul Thierry Burkhard, se arată într-un comunicat al biroului său de presă.

Luni seară, pe 24 aprilie, Mircea Geoană a participat la o dezbatere despre implicaţiile geopolitice ale războiului din Ucraina, în cadrul conferinţei „The Atlantic Alliance in the Face of the War in Ukraine”, găzduită de Şcoala de Afaceri Internaţionale din Paris (PSIA) a Universităţii „Sciences Po”.

După conferinţă, Geoană va participa la o discuţie cu studenţii români ai Universităţii „Sciences Po” prezenţi la faţa locului.

NATO, îngrijorat de apropierea Chinei de Rusia

Săptămâna trecută, Mircea Geoană a vorbit despre rolul Chinei în relaţia cu Rusia şi ce riscuri aduce acest parteneriat Alianţei NATO şi României.

Acesta a fost întrebat care va fi rolul Chinei în contextul în care sprijină tot mai mult Rusia, ai cărei lideri sunt acuzați de crime de război în Ucraina.

„Există într-adevăr, o apropiere pronunțată între China și Rusia. E un partener strategic stabilit la limita unei alianțe militare, pentru că de ambele părți există o anumită rezervă față de dimensiunea cea mai importantă, care este cea militară. Acel parteneriat fără limite decis de către liderii celor două țări reprezintă, evident, un moment de preocupare pentru noi toți.

China este un alt tip de competitor strategic față de Rusia, altă dimensiune, altă forță economică, altă metodă, o putere tehnologică importantă, în timp ce Federația Rusă rămâne o țară foarte mare, o super-putere nucleară, dar cu o economie mult mai șubredă și care iese mult slăbită din acest război, inclusiv în lucrurile care făceau ca economia rusească să plutească, energia și exportul de armament”, a declarat secretarul general adjunct al NATO la Antena 3.