Întrebat sâmbătă la emisiunea Insider Politic de la Prima TV dacă se situează de partea ursului sau a omului, Mircea Fechet a răspuns că și-a exprimat poziția clar încă din prima zi a mandatului său. El a subliniat că, în opinia sa, viața omului are prioritate absolută. Ministrul Mediului a accentuat că protejarea vieții umane este esențială, în special în situațiile în care oamenii nu au opțiuni, fie că se află în propria locuință, în curte, la stână, la oraș sau la țară.

”Cred că am clarificat acest lucru încă din prima zi a mandatului, pentru că, atunci când m-am referit la subiectul acesta, am spus-o de fiecare dată şi o spun şi acum, viaţa omului are prioritate. Nimic nu poate fi mai important decât viaţa omului. Suntem obligaţi să o protejăm, mai ales în acele situaţii în care oamenii nu au de ales, fie în propria locuinţă, în propria ogradă, la stână, la oraş sau la ţară oamenii trebuie să fie protejaţi, mai ales atunci când se află acolo unde trăiesc, acolo unde îşi desfăşoară activitatea”, a afirmat ministrul Mediului.