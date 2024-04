Cu ceva timp în urmă, Mircea Diaconu împărtășea cu căldură povestea minunată a familiei sale. Talentatul actor trăiește de mai multe decenii o poveste de dragoste de basm alături de partenera sa de viață, Diana Lupescu. Cuplul are împreună doi copii adorabili, Ana și Victor.

În vreme ce fiul său a urmat calea artei, fiica sa s-a îndreptat către un domeniu complet diferit. În plus, Diaconu se bucură și de prezența nepoatei sale adolescente, numită Ana Maria, de care este foarte mândru. Iată cum își desfășoară activitățile toți trei!

Victor, fiul lui Mircea Diaconu, a urmat pasiunea tatălui său pentru artă. Pe de altă parte, Ana, fiica sa, s-a implicat într-o altă lume, cea a echitației. Actorul a explicat că pasiunea ei pentru acest sport s-a născut dintr-o dorință de a explora și de a experimenta lucruri noi. Astăzi, Victor își construiește o carieră în lumea artelor plastice, scenografiei, și picturii, în timp ce Ana se dedică practicării echitației cu pasiune și determinare.

Mircea Diaconu este și bunic, iar nepoata sa, Ana Maria, a ajuns deja la perioada adolescenței. A fi bunic este pentru el un rol complex, dar în același timp extrem de plăcut în viața sa.

„Ana Maria are buletin de puțin timp. Are 14 ani. Să vă povestesc o minisecvență. Era în grupa mică la grădiniță, iar fetița mea a spus să merg eu după ea. Și m-am dus eu. Am deschis ușor ușa clasei și am văzut-o jucându-se cu o fetiță. La un moment dat, m-a observat în tocul ușii, s-a oprit, a bătut din palme și a zis: „Mircea al meu!. M-am scurs pe tocul ușii până jos. Și în ziua de azi sunt la fel. E atât de caldă, de iubitoare. O minune de copil.

Până la urmă, atmosfera din casă modelează omul. Fiul meu a venit pe lume la 10 ani diferență de fiica mea, dar el nu e căsătorit. I-am zis: „Tată, gândește-te că vreau să îmi văd și eu nepoții. Și fă ceva, totuși! Nu m-a contrazis, ceea ce sunt vești bune”, a adăugat actorul, pentru Viva.