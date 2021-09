Este vorba despre fostul premier Mihai Tudose, care nu a reușit să scape de criticile lui Mircea Badea. Mai exact, Mihai Tudose, europarlamentar şi fost prim-ministru al României, a gafat în direct la TV încurcând anul în care România a intrat în Uniunea Europeană.

În cadrul unui schimb de replici cu liberalul Mario de Mezzo, fostul premier şi actual europarlamentar a zis că România a intrat în Uniunea Europeană în 2004, când de fapt, anul corect era 2007. În acest context, Mircea Badea a reacționat și s-a amuzat de întreaga situație.

Acesta susține că Tudose a fost premier câteva luni, dar cu toate acestea nu a știut data la care România a intrat în UE, insistând inclusiv cu varianta sa.

„Europarlamentarul Tudose… n-ai cum cu Tudose, Tudose de la PSD, n-ai cum mai tare de atât, a fost premier… vreo două luni, dar a fost! A zis că România a intrat în UE în 2004, a insistat într-una că are dreptate!”, a spus Mircea Badea, râzând, în emisiunea sa de la Antena 3.

„N-a intrat în 2004, dar nu e nicio problemă. Mihai Tudose, europarlamentar, adică lucrează la Europa, „a gafat, încurcând anul în care România a intrat în UE”. Bă, e rudă cu Turcan? (…)

Mihai Tudose nu știe când a intrat România în UE

„Domnu’ Tudose, dacă nu ştiţi când am intrat în Uniunea Europeană şi sunteţi europarlamentar, măcar vă recomand să taceţi un pic!”, a spus De Mezzo. Deci cum să te facă De Mezzo? Nu există! Doamne, ferească Dumnezeu. Nu e o știre că Tudose e penibil!”, a completat el.

Amintim faptul că dialogul dintre Mario De Mezzo și Mihai Tudose a fost unul care a stârnit un val de critici.

„By the way, apropo de memorie, zece secunde: vezi că am intrat în Uniunea Europeană în 2004, nu în 2007”, a spus Tudose, fiind contrazis de De Mezzo. „În Uniunea Europeană am intrat în 2007, ia verificaţi dumneavoastră”, i-a răspuns De Mezzo.

„Voi aţi intrat mai târziu un pic, asta e viaţa, veniţi mai târziu”, a continuat în greşeală Tudose.

În acest context, Mario de Mezzo l-a contrazis din nou pe fostul premier al țării, precizând că se contrazice în absurd și recomandându-i să caute pe Google data exactă la care România a intrat în UE.

„Domnu’ Tudose, dacă nu ştiţi când am intrat în Uniunea Europeană şi sunteţi europarlamentar, măcar vă recomand să tăceţi un pic, măcar să nu vă contraziceţi în absurd. Dom’ne am intrat în UE în anul 2007, noi şi Bulgaria. Există Google, domnule europarlamentar Tudose, în 2007, ia verificaţi pe Google. Vorbiţi, că cu cât vorbiţi mai mult, cu atât se arată că habar nu aveţi despre ce vorbiţi! Sunteţi spectacol!”, a mai spus Mario de Mezzo.

„Pot să termin şi eu fraza cu Uniunea Europeană şi cu tot? Că din 2004 trebuie să respecţi toate lucrurile, tot ceea ce invoci. Din 2004, nu din 2007 ai tot felul de impuneri!”, a mai adăugat Mihai Tudose.