Mircea Badea, în comă? Realizatorul TV a avut mari probleme. Tocmai s-a aflat

Printre altele, Mircea Badea a vorbit și despre selecția naturală și legile lui Darwin.

„În cele din urmă, pare că pe planetă, din multe puncte de vedere, teza va fi scapă cine poate. Aici pe cocioc inclusiv. În străinezia, din punct de vedere al crizei sanitare, să zicem că lucrurile s-au rezolvat în mare parte. În România nu, deci aici cu atât mai mult se va aplica legea lui Darwin.

Apropo că tot zic de Darwin, mă întreabă lumea de ce i-am înnebunit cu Darwin ăsta. Dom’le, eu mă refer inclusiv la cei care zic că omul are de la Dumnezeu un sistem imunitar care se poate lupta cu orice, să avem încredere în natură, să terminăm cu chimia, cu prostiile astea, că natura oferă toate răspunsurile. Păi Darwin exact asta a spus, a vorbit despre selecția naturală, când natura decide”, a spus Mircea Badea.

Dezvăluirea făcută de Mircea Badea

Mai apoi, realizatorul TV a spus că „cei mai mulţi dintre noi nu am fi fost pe planetă”, inclusiv el, dacă nu ar fi existat medicina modernă. În acest context, Mircea Badea a dezvăluit că a fost foarte bolnav când era copil.

„Dacă nu era medicina modernă, cei mai mulţi dintre noi nu am fi fost pe planetă. De exemplu, eu. Eu nu aş fi fost pe planetă dacă nu era medicina modernă. Când am fost mic, am fost în comă, am fost bolnav. Am avut nişte probleme mari de tot.

Asta zice Darwin, selecţie naturală. E cu natura, să avem încredere în natură. Cu siguranţă, natura îşi va face treaba. Pe ea chiar putem conta! Absolut, natura zice ‘tu da, tu nu’. De altfel, şi când eram mici şi jucam fotbal, dacă se lovea mingea de ceva şi intra în poartă asta şi ziceam, că dom’le natura… Exact aşa!”, a completat Badea.