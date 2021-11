Mircea Badea a explodat în direct, la TV. În timp ce PNL și PSD se chinuie în fiecare zi să ajungă la o soluție în ceea ce privește numele viitorului prim-ministru, vedeta Antena 3 a avansat o soluție pentru ieșirea din această criză politică. El a făcut referire, în context, la declarațiile liderului PSD, Marcel Ciolacu, care a susținut că până joi România va avea un guvern stabil. Președintele social-democraților a dat asigurări că, la acel moment, va fi finalizat programul de guvernare al coaliției PSD-PNL-UDMR.

Declarațiile lui Ciolacu l-au făcut pe Mircea Badea să explodeze. El a făcut referire la „noul premier”, indicând, în mod ironic, chiar și o persoană pentru ocuparea acestei poziții. Este vorba despre nimeni altul decât actorul Mihai Bendeac.

„Domnul Ciolacu zice că, până joi, România va avea Guvern. Nu am ajuns la o concluzie cine va fi premierul. Superb! Poate, până joi, ajung. De fapt, până la urmă, ce contează cine este premierul?!”, a zis Mircea Badea, adăugând: „Important este că avem reforme, avem program de guvernare. Ce mai contează cine e premierul? Păi… să-l pună pe Bendeac atunci (n.r. actorul Mihai Bendeac).” „Ce are Bendeac? Care e treaba?”, a zis Mircea Badea în cadrul emisiunii sale de la Antena 3.

PNL și PSD, contre dure pe funcția de premier

Comentariul vedetei postului de televiziune vine în contextul în care PNL și PSD nu reușesc să pună pe masă un singur nume de prim-ministru. Nicolae Ciucă, reprezentantul PNL la negocierile de joi cu PSD privind formarea unui nou guvern, a anunțat anterior că numele următorului premier va fi stabilit vineri. La rândul său, Marcel Ciolacu a ținut să dea detalii impotante după negocierile pentru Guvern cu PNL. El a subliniat că, în urma discuțiilor avute nu s-a concluzionat care dintre partide va da premierul.

„Nu am ajuns la o discuție cine are primul ministru. Dacă noi insistăm, cum este corect, dacă nu primul ministru, Ministerul de Finanțe să fie la PSD. Și cei de la PNL, la fel de corect, au insistat, dacă nu au primul ministru să aibă Ministerul de Finanțe. Am mai avut o discuție foarte aplicată pe pachetul social”, a spus Marcel Ciolacu.

O nouă rundă de negocieri este programată să aibă loc în această după-amiază. Liberalii și pesediștii vor avea din nou o ședință, vineri, la prânz. Reprezentanții celor două partide trebuie să decidă cine va fi primul premier în sistemul de rotație stabilit de liberali și social-democrați. Propunerea PSD este Marcel Ciolacu, iar cea a PNL este Nicolae Ciucă.