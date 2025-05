În cadrul vizitei în județul Tulcea, șeful ANPC, Cristian Popescu Piedone, a inspectat mai multe unități, printre care și o companie locală specializată în producerea de preparate din carne. El și-a început controlul cu verificarea generală a spațiilor și a condițiilor de lucru. Potrivit acestuia, nu au fost identificate nereguli, angajații păstrând curățenia în toate zonele fabricii.

El a constatat că tehnologia utilizată este una modernă, procesul fiind susținut de echipamente avansate. Totodată, a remarcat că personalul respectă procedurile legale de igienă, de la dezinfecție la utilizarea echipamentelor de protecție.

După verificarea standard, Cristian Popescu Piedone a cerut să participe direct la procesul tehnologic de fabricare a parizerului. A asistat la fiecare etapă și le-a solicitat angajaților explicații detaliate cu privire la ingrediente și metodele folosite.

Un moment care l-a surprins a fost acela în care a aflat că în amestec se adaugă gheață. Explicația tehnică – faptul că amestecarea intensă poate duce la încălzirea cărnii – l-a determinat pe șeful ANPC să remarce complexitatea procesului.

Cristian Popescu Piedone a afirmat, adresându-se consumatorilor, că produsul rezultat este exact parizerul pe care îl găsesc pe rafturi, fără mistere sau practici înșelătoare.

După finalizarea procesului tehnologic, Piedone a trecut la verificarea compoziției produsului. A dorit să se asigure că ingredientele folosite sunt trecute pe etichetă în mod corect și complet. Potrivit propriilor observații, toate informațiile corespundeau realității din procesul de producție.

Inițial, nu a fost impresionat de aromele care se degajau în timpul amestecării, dar acest aspect nu l-a oprit să încerce produsul finit. După degustare, a declarat că parizerul este foarte bun și a exprimat o apreciere sinceră față de produsul realizat la fabrica din Tulcea.

La finalul vizitei, Cristian Popescu Piedone a ținut să felicite echipa fabricii. A evidențiat faptul că toate etapele, de la igienizarea personalului la utilizarea aditivilor și până la testarea finală în laborator, respectă normele și arată un interes real pentru consumator. În opinia sa, fabrica vizitată este una dintre cele mai bine organizate din județul Tulcea.

„Am ajuns la produsul finit. Bă, tată, dar e bun. Raportat la procesul tehnologic de fabricație acordat la produsul finit, felicitări! Respectați consumatorii, respectați fluxul tehnologic, am văzut vestiarele, am văzut dezinfecția personalului care intră în procesul de fabricare sau tranșare, am văzut echipamentele, am văzut aditivii care se găsesc și în laborator, și în produsul finit. Sunteți unul dintre cele mai mari abatoare de procesare a cărnii din județul Tulcea. Noi vă felicităm pentru buna desfășurare și grija față de consumator!”, a mai spus șeful ANPC.